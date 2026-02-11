Lucra Trump

Aunque Pese. Salvador Martínez G.

El retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos no ha sido sólo para alterar el orden mundial, atacar a enemigos y aliados, imponer arbitrarios aranceles o perseguir violentamente a migrantes, sino que ha sido utilizado también para enriquecerse, conjuntamente con familiares y aliados.

Por separado, pero de manera coincidente, dos importantes periódicos del país del norte, The New York Times y The New Yorker, han revelado que en tan sólo un año del nuevo mandato de Trump, éste se ha enriquecido entre 1.4 mil millones a 4 mil millones de dólares adicionales a su fortuna previa.

Son muy diversos los modus operandi para obtener ganancias, desde canales de financiamiento clandestino para supuestamente enfrentar terroristas o cibercriminales hasta solicitud de fondos a empresas privadas para construir obras, como el salón de baile que quiere edificar en el ala este de la Casa Blanca.

Además, el presidente convicto apoya descaradamente a funcionarios de su administración abiertamente ligados a Jeffrey Epstein, acusado de depredador sexual, por lo que supuestamente se suicidó al estar ya preso.

El más conspicuo de sus colaboradores ligados a la pederastia es su secretario de Comercio, Howard Lutnick, sobre quien la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sostuvo que, a pesar de todos los señalamientos, “sigue siendo un miembro muy importante del equipo presidencial y el mandatario respalda plenamente al secretario”.

Y cómo no va a defender a los acusados de pederastia, si el mismo Trump ha sido evidenciado con innumerables menciones y fotografías en los archivos Epstein, el mismo que minimiza y desdeña.

Faltan tres años de gobierno en los que únicamente se puede esperar más descaro, cinismo y atropellos a propios y extraños. Lástima.

Susurros

El desprestigio del presidente estadounidense va en aumento en todo el orbe y su rechazo se manifiesta con un sentimiento creciente contra todo lo que tenga su origen en los Estados Unidos.

Tal es el caso del desplome en la venta de productos del vecino del norte en Europa. En Suecia, el 70 por ciento de la población participa en boicots a productos “made in USA”, mientras que los consumidores alemanes, en un 36 por ciento, se niegan a adquirirlos; en Francia, lo mismo sucede con el 62 por ciento de los consumidores, mientras que, en general, en el viejo continente el 32 por ciento evita adquirir Coca-Cola o asistir a McDonald’s.

¿Se hará algo similar en México?

