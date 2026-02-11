UAEMéx presenta Plan Rector de Desarrollo Institucional en la región oriente del Edomex

El PRDI guiará el quehacer universitario durante los próximos cuatro años, con un enfoque humanista, incluyente y de retribución social

Nezahualcóyotl, Méx.- Con el objetivo de dar a conocer el proyecto que orientará el quehacer institucional durante los próximos cuatro años, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) presentó el Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2025-2029 en el Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl.

En representación de la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, la secretaria de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, María de las Mercedes Portilla Luja, señaló que el PRDI es un instrumento estratégico que articula los cambios prioritarios que requiere la institución y da sentido a las acciones de la actual administración, integrándolas en un proyecto común para toda la comunidad universitaria.

Acompañada por el secretario de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, José Guadalupe Miranda Hernández, destacó que la elaboración del documento fue amplia, plural y participativa, con la intervención de los distintos sectores de la Autónoma mexiquense, y que se encuentra alineado con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029 y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

Portilla Luja subrayó que el PRDI asume como principio irrenunciable que la educación media superior y superior es un derecho humano y un bien público, no un privilegio ni una mercancía, por lo que se sustenta en tres valores centrales: cercanía, inclusión y progresismo, que le otorgan un profundo sentido humanista y de retribución social.

Explicó que la Transformación Universitaria se estructura en seis pilares: estudiantado con oportunidades para su pleno desarrollo; investigación y desarrollo académico con calidad y equidad; cultura y deporte para el desarrollo integral; dignificación del personal académico y administrativo; gestión universitaria al servicio de la comunidad e incidencia y reconocimiento social. De estos ejes se desprenden 22 proyectos y 257 metas colectivas, disponibles para consulta en el sitio https://prdi20252029.uaemex.mx.

En su intervención, la directora de la Facultad de Ciencias de la Conducta e integrante de la Comisión de Planeación y Evaluación e Incorporación de Estudios, Gabriela Hernández Vergara, destacó la solidez del documento, su estructura clara, la revisión exhaustiva de su fundamentación educativa y legal, así como su enfoque en el bienestar integral de la comunidad universitaria.

Por su parte, el director del Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, Carlos Anaya Hernández, afirmó que este instrumento de planeación permitirá fortalecer el quehacer universitario mediante la participación y escucha activa de los sectores estudiantil, docente y administrativo.

Finalmente, Alaina Flores López, integrante del personal administrativo y participante en los foros de consulta del PRDI, resaltó la importancia de fortalecer la identidad universitaria como una experiencia viva y cercana, así como de incorporar nuevos criterios para evaluar los programas educativos que permitan medir el impacto real de la UAEMéx en la vida social del país.