Visibilizar el trabajo de las mujeres, clave para avanzar en la ciencia

Toluca, Méx.- Ser mujer en el ámbito científico representa un desafío constante, por lo que resulta fundamental fortalecer la visibilización del trabajo que realizan las mujeres, quienes históricamente han contribuido al desarrollo de la ciencia y continúan abriendo camino para las nuevas generaciones, afirmó la secretaria de Ciencia de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Arianna Becerril García, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Desde su infancia, Becerril García mostró una marcada curiosidad por comprender el funcionamiento de su entorno, inquietud que la llevó a estudiar la Licenciatura en Ingeniería en Computación en la Máxima Casa de Estudios mexiquense, donde ha consolidado una trayectoria de más de dos décadas en los ámbitos de la investigación y la tecnología.

La universitaria destacó que la ciencia no es ajena a las causas sociales, ya que la producción académica y tecnológica puede y debe ponerse al servicio de la sociedad para atender problemáticas urgentes, defender el conocimiento y generar soluciones que impacten positivamente en la vida colectiva.

Como investigadora adscrita a la UAEMéx y con experiencia en espacios como Redalyc, Becerril García señaló que la comercialización del conocimiento científico generado con recursos públicos resulta inadmisible, pues la ciencia debe ser accesible, socialmente útil y reconocer de manera justa a quienes la producen.

Asimismo, subrayó que las mujeres científicas enfrentan históricamente barreras estructurales y cargas adicionales, como las tareas domésticas y de crianza, las cuales suelen permanecer invisibilizadas y exigen un mayor esfuerzo para alcanzar un reconocimiento equitativo en el ámbito científico.

“Existen fenómenos como el efecto Matilda, que ocurre cuando las contribuciones de las mujeres son atribuidas a colegas masculinos. En otros casos, se nos exige postergar la maternidad o extender nuestras jornadas para ser competitivas. Aún queda mucho por avanzar”, expresó.

En este sentido, resaltó la necesidad de reconocer la ciencia producida por mujeres a lo largo de la historia, así como de fortalecer la investigación sobre las desigualdades de género que persisten en el sistema científico, con el objetivo de romper estigmas y prejuicios en torno a la calidad del trabajo femenino.