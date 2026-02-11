La ansiada reforma laboral de 40 horas es aprobada en Senado y entrará total en 2030

El dilema es uno: no hay dinero para que entre en vigor ahora.

Por ello la reforma de 40 horas que se aprobó ayer en comisiones por unanimidad, tendrá diferentes etapas hasta quedar completamente vigente en 2030, aceptaron los partidos del oficialismo (Morena, PT y Verde) junto a los de la oposición (PAN, PRI y MC).

El caso es que no podían estarla posponiendo más manteniéndola en el archivo de las comisiones encargadas de debatirla y aprobarla de una buena vez.

Esto lo dejó claro el poblano Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, quien al salir de comisiones exhortó a todas las fracciones a mantener su voto unificado y dejar aprobada esta reforma que entraría en vigor en 2030.

Al final, dijo, este proyecto es “un encuentro de voluntades de quienes son los empleadores de los diferentes giros que tiene la empresa en México y los trabajadores que son los que aportan su mano de obra; un encuentro de voluntades y del gobierno, que fue el puente”.

Todos, agregó, hicieron finalmente posible que se construyera una iniciativa, que garantizará el descanso para los trabajadores, sin que se sacrifiquen ni empleos ni ingresos o salarios, pero tampoco la productividad ni la planta productiva en México.

“Es un hecho histórico en México y, si votan todos a favor, hablará muy bien del régimen democrático de partidos en nuestro país”, subrayó.

En este contexto, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y de Trabajo y Previsión Social aprobaron por unanimidad, con 48 votos a favor, el dictamen con proyecto de decreto para reformar el artículo 123 de la Constitución para dar vida a la semana de 40 horas.

La base de la aprobación fue un artículo transitorio en que se determina que la entrada en vigor de esta disposición será paulatina, de manera que la jornada laboral irá disminuyendo en los siguientes 4 años.

En 2026 se establecen 48 horas; para 2027, la jornada laboral será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029 la jornada laboral será de 42 horas y llegará a las 40 en 2030.

Las comisiones encabezadas por los senadores Óscar Cantón, Enrique Inzunza y Geovanna Bañuelos igual aprobaron precisar en el texto que, por cada seis días de trabajo, los trabajadores deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro.

En otra adición se establece que, cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de la jornada laboral, se abonará como salario por este tiempo un ciento por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias.

En cuanto al trabajo extraordinario, las Comisiones Unidas aprobaron que éste no excederá de 12 horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo, y cuando se supere ese tiempo laboral, la persona empleadora estará obligada a pagar al trabajador 200 por ciento más del salario correspondiente a las horas del salario de jornadas ordinarias.

Las comisiones avalaron además una modificación planteada por la senadora Martha Lucía Micher, de Morena, con el propósito de plasmar lenguaje inclusivo en el proyecto de reforma, con lo cual se ajusta una disposición para que las personas menores de 18 años no puedan laborar tiempo extraordinario, cuya redacción en el proyecto original sólo mencionaba a “los menores de edad”.

La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Geovanna Bañuelos, reconoció:

“No perjudicará a la clase trabajadora; muy por el contrario, habrá algunos sectores de la clase trabajadora que se verán beneficiados, incluso con montos superiores al 30 por ciento del salario que hoy perciben. Hemos llegado a esta revolución laboral en la que se han reconocido, por fin, derechos tan importantes como la reducción de la jornada”, subrayó.

Simey Olvera, de Morena, consideró a la reforma como un gran avance en materia laboral, pues “durante muchos años hubo buenas intenciones, pero ninguna realidad” en favor de los trabajadores. Defendió, además, que los cambios tienen disposiciones pertinentes para evitar “cambios drásticos” en el sector empresarial, particularmente la disminución paulatina de la jornada de trabajo.

Marko Cortés, del PAN, se pronunció a favor de la reforma, pero señaló que “llega tarde”, pues organismos como la Organización Internacional del Trabajo había recomendado desde hace 40 años medidas como la reducción de la jornada laboral; por otra parte, sostuvo que hay puntos de mejora, como acelerar la disminución de las horas de trabajo o implementar apoyos fiscales para micro, pequeñas y medianas empresas, que pueden sufrir efectos negativos.

Claudia Edith Anaya, del PRI, advirtió que, sin una disposición transitoria para también hacer paulatinos los ajustes a las horas extras de trabajo o adecuaciones inmediatas a leyes como la del IMSS o la del ISR, los trabajadores pueden tener un impacto negativo en sus ingresos, pues se les gravarían impuestos por horas extras laboradas.

Juanita Guerra, del PVEM, celebró que la reforma en materia laboral no implique disminución de salarios, prestaciones ni derechos adquiridos de los trabajadores, sino que fortalece sus ingresos con menor carga laboral, lo que enfatiza el principio de trabajo digno y corrige una “deuda histórica” con millones de trabajadoras y trabajadores en México.

Alejandro González Yáñez, del PT, sostuvo que en el país se debe cambiar el concepto de “vivir para trabajar” por el de “trabajar para vivir”, además de que a las personas no se les puede ver como “recursos” sino como personas trabajadoras y sujetos de derechos, cambio de paradigma que, abundó. se busca con esta reforma para pasar de la “esclavitud laboral” al bienestar en el trabajo.

Y Alejandra Barrales Magdaleno, senadora de MC, reconoció que la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas semanales ayudará al descanso y esparcimiento de los trabajadores; sin embargo, criticó que esta modificación “llega tarde”, pues en otras naciones ya existe una disposición similar, además de que deja fuera al trabajo informal y solo establece un día de descanso, en lugar de dos.

Hoy, la reforma de las semanas de 40 horas en una realidad diferida al 2030 en México.

