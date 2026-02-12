La ciudadanía y el PAN cerrarán el paso a engaños de Morena, asegura Anuar Azar

“Listos, para la batalla electoral de 2027”

Por Arturo Baena

Valle de México.- “Las familias del Estado de México ya se cansaron de los malos gobiernos emanados de Morena, que prometieron mucho y no han hecho nada a su favor. Se les sigue mintiendo y engañando es por ello y otras arbitrariedades que les cobraran la factura”.

Expresó lo anterior Anuar Azar Figueroa, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), al tiempo de señalar que “las y los mexiquenses saben que nuestro instituto político es la mejor opción. Estamos listos y preparados para enfrentar la batalla electoral del 2027″.

El también diputado, abundó que «el PAN, de la mano de la ciudadanía, cerrará el paso a gobiernos ineficaces, toda vez que no han podido resolver problemas como los de inseguridad y la falta de servicios públicos, entre otros”, dijo.

El panista, reiteró que ese partido político está más que listo para recuperar alcaldías hoy en manos de Morena y adelantó que el llamado corredor azul, volverá a ser gobernado por Acción Nacional.

Finalmente, Anuar Azar, puntualizó que “en tiempo y forma daremos a conocer a nuestros mejores hombres y mujeres, cuya trayectoria y experiencia son de las mejores para ganar el proceso electoral del 2027”.