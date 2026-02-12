Celebra el alcalde Isaac Montoya los 57 años del mercado de San Bartolo

Lugar icónico para Naucalpan

Naucalpan, Méx.- Las rehabilitaciones en los mercados se conciben como obras estratégicas para ordenar el comercio y ofrecer un espacios dignos, seguros y funcionales, afirmó el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, luego de acudir a la celebración de los 57 años del Mercado de la Cabecera Municipal de Naucalpan y verificar los trabajos de rehabilitación histórica del mercado público Salvador Sánchez Colín, de la colonia Santiago Ahuizotla.

El alcalde destacó que estos centros de abasto, se constituyen como puntos y pilares económicos para miles de familias en el municipio. El mercado de San Bartolo, subrayó, es uno de los principales sitios en que las y los naucalpenses acuden diariamente a abastecerse de productos esenciales para sus hogares y negocios.

“Este mercado es el más grande, el que más empleos genera y en el que muchas familias vienen a comprar sus despensas, a disfrutar de los antojitos que aquí se preparan. Es un lugar icónico para Naucalpan. Tenemos un compromiso muy grande con toda la mesa directiva para que este mercado tenga una mayor capacidad para recibir a más visitantes y estamos en un proyecto para ampliar el estacionamiento”.

En el marco de la celebración el alcalde agradeció a todas y todos los locatarios por su trabajo, por mantener viva la esencia de un sitio que da identidad a las y los naucalpenses, además de reiterar que se intervendrán todos los mercados de Naucalpan. Desde temprana hora, se dio paso a bailes regionales, para continuar con la lucha libre y más tarde con la intervención de grupos musicales que concentraron a cientos de visitantes.

Por su parte, el secretario general de la mesa directiva del mercado, Francisco Salvador Joaquín, indicó que este centro comercial, es el más grande y el más importante dentro de Naucalpan, que recibe entre semana a alrededor de 10,000 personas y reconoció la labor del alcalde Isaac Montoya al buscar mantener e incrementar la funcionalidad de este centro de compras por el que han pasado tres generaciones de comerciantes.

Asimismo, Montoya Márquez, en el mercado público Salvador Sánchez Colín, de la colonia Santiago Ahuizotla, verificó los trabajos de rehabilitación que jamás se habían dado en este centro comercial y que se constituyen como una intervención histórica en este centro de abasto que da servicio desde hace más de cinco décadas.