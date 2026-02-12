En Atizapán de Zaragoza se están recuperando predios municipales

Denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción

Atizapán de Zaragoza, Méx.- La Segunda Síndico Municipal de esta localidad, Leylany Richard, informó que derivado del levantamiento integral del patrimonio municipal, así como de la presión mediática y las denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México, se ha iniciado el proceso de recuperación de diversos predios municipales.

Mediante oficio formal emitido por la Subdirección de Patrimonio, se notificó oficialmente la recuperación de los siguientes inmuebles que forman parte del patrimonio municipal:

1.- Fraccionamiento Privada de las Huertas, Calzada de los Ciruelos los Ailes, Manzana 01, lote de donación. Número de cuenta pública: 200; número de inventario: 373

2.- Fraccionamiento Lomas Lindas 2°. Sección, Calle Mar Jónico, manzana 37, lote 14. Número de inventario: 275

3.- Colonia las Aguilas, Calle Golondrina de Mar y Gavilanes, Manzana 41, lote 01. Número de cuenta pública: 87. Número de inventario: 169

4.- Fraccionamiento Puerta Hípico, Calle Prolongación Juárez manzana 02 lote 06. Número de inventario 504. Número de cuenta pública :271

5.- fraccionamiento puerta hípico, calle prolongación Juárez manzana 02 lote 01. Número de inventario: 505. Número de cuenta pública: 272