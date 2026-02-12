El centro LIBRE beneficiará a miles de mujeres en Ecatepec

Ecatepec, Méx.- El primer Centro LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) de este municipio, beneficiará a 18 mil mujeres, fue inaugurado en la colonia La Presa, ubicada en la Sierra de Guadalupe, por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss y Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres. “Aquí estamos, de pie, unidas, transformando el dolor y la indignación en acción y obra. Por eso, hoy en esta tierra de lucha y de esperanza, en la Sierra de Guadalupe, inauguramos este Centro LIBRE para las Mujeres”, afirmó Cisneros Coss. Añadió que “anclar el primer Centro LIBRE en la Sierra de Guadalupe es algo inédito y punto de partida para una intervención social y cultural hacia las mujeres, las niñas y las jóvenes (…) en la parte alta, donde pareciera que no llegan los servicios y sin embargo nosotros hemos