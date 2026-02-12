EL CINE MEXICANO LLEGA AL 76º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE BERLÍN

Nueve producciones y coproducciones nacionales forman parte de certamen en distintas secciones

Cinco de ellas cuentan con apoyos como el FOCINE, EFICINE y DECINE, programas del IMCINE, organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), celebra la presencia de las producciones y coproducciones de cine mexicanas que participan en la edición número 76 del Festival Internacional de Cine de Berlín, que se realiza del 12 al 22 de febrero de 2026 en la capital alemana.

Nueve películas mexicanas son parte de distintas secciones del certamen, cinco de ellas realizadas con financiamiento público otorgado por el Gobierno de México, como el Programa Fomento al Cine Mexicano (FOCINE), el Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión a la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (EFICINE) y el Programa de Estímulo a la Escritura de Guion y Desarrollo de Proyectos (DECINE).

Como parte de la Competencia Oficial, que otorga el Oso de Oro, se encuentra Moscas, dirigida por Fernando Eimbcke (con apoyo de EFICINE) y cinefotografía de la egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), María Secco. Por su parte, la película Miriam, de Karla Condado, compite en la sección Berlinale Shorts.

En la sección Panorama, que se enfoca en nuevas propuestas provenientes de todo el mundo, participan las películas El jardín que soñamos, de Joaquín del Paso (con apoyo de EFICINE), y Jaripeo, codirigida por Efraín Mojica y Rebecca Zweig (coproducción entre México, Estados Unidos y Francia, con apoyo de EFICINE).

Dentro de la sección Generation 14 plus, dedicada al cine internacional de vanguardia para públicos jóvenes, se encuentran Chicas tristes, de la egresada del CCC, Fernanda Tovar (coproducción entre México, España y Francia, con apoyo del IMCINE, DECINE y EFICINE), así como Cuando llegues a casa, dirigida por Edgar Adrián.

Como parte de la sección Forum, dirigida a las nuevas propuestas del cine de autor, participa Lo demás es ruido, de Nicolás Pereda (coproducción México, Alemania y Canadá, con apoyo de FOCINE). Mientras que como parte de la retrospectiva Teddy 40, que celebra el 40 aniversario de la sección dedicada a filmes con temática queer, se encuentra Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabará de ser amor, de Julián Hernández (con apoyo de FOPROCINE).

Dentro de la sección Berlinale Specials tendrá su premier mundial la película Un hijo propio, de Maite Alberti.

Y, como parte del Programa Toolbox, dedicado a impulsar a cineastas provenientes de grupos marginados, así como la diversidad e inclusión en la cinematografía, participarán los cineastas André Lô Sánchez, Claudio Montesano Casillas y Elena Fortes.

México presente en el Berlinale Talent

Entre las actividades alternas que se realizan dentro del Festival Internacional de Cine de Berlín se encuentra Berlinale Talents, una plataforma que reúne a profesionales del cine emergente de todo el mundo para compartir experiencias en sus áreas de trabajo, así como formar redes de contactos internacionales.

En la presente edición, nuestro país está representado por nueve profesionales: Karla Garrido (actriz), Jessica Villamil (cinefotógrafa), Nicolás Gutiérrez Wenhammar (director y productor), Diego Martinez Ulanosky (guionista y director), Carlos Hernández Vázquez (productor y director), Virginia Rico (programadora y crítica de cine), Cris Gris (directora y guionista), Frida R. Oliva (diseñadora de producción) y Nayuribe Montero Jiménez (diseñadora de sonido).