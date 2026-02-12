Anuncian 2×1 en Desafío Dalí

Para todo el mes de febrero

Una exposición interactiva y de alta tecnología

Desafío Dalí es una exposición interactiva y de alta tecnología que muestra de forma sorprendente e innovadora la obra de Salvador Dalí.

El amor siempre presente en la obra de Dalí, nos regala una promoción que amarás: Disfruta del mes más romántico con un descuento para que disfrutes con tu pareja esta increíble exposición.

Recibe un 2×1 todos los días en todos los horarios hasta el 28 de febrero.

Disfruta más de 100 obras icónicas de Salvador Dalí bajo la supervisión directa de la Fundación Gala-Salvador Dalí.

¡No te pierdas la oportunidad de vivir en primera persona y con tu pareja un increíble viaje por la vida, obra e historia de uno de los más grandes artistas de todos los tiempos!

Qué vas a disfrutar más de 100 nuevos contenidos expositivos traídos directamente de España bajo la supervisión de la Fundación Gala-Salvador Dalí, incluyendo espacios con multimedia, interactividad y realidad virtual «Desafío Dalí» cuenta con un espacio de 1.200 metros cuadrados repartidos en seis áreas expositivas, que ofrecen un fascinante viaje por la mente creativa del maestro del surrealismo.

Una experiencia enriquecedora para todos los visitantes, invitándoles a descubrir los secretos de Salvador Dalí a partir de una colección nunca antes disponible en CDMX

En PARQUE NAUCALLI, CEFE. Periférico y Lomas Verdes. Entrada por Av. Bulevares (puerta de la gendarmería). A un costado a las Torres de Satélite.

PIE DE FOTO: No te pierdas la oportunidad de vivir en primera persona y con tu pareja un increíble viaje por la vida, obra e historia de Dalí.

PIE DE FOTO: Una experiencia enriquecedora para todos los visitantes, invitándoles a descubrir los secretos de Salvador Dalí.