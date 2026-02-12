Termina en asbril Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular

Beneficio de hasta el 100% de descuento

Toluca, Estado de México.– Con la finalidad de generar ahorros para las y los contribuyentes, el Gobierno del Estado de México invita a la ciudadanía a aprovechar el Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular, con el que se otorga un beneficio de hasta el 100 por ciento de descuento en este impuesto al pagar hasta el 6 de abril.

La Secretaría de Finanzas, encabezada por Oscar Flores Jiménez, informó que, en el primer mes de 2026, este programa representó un alivio a la economía de las familias mexiquenses, además de incentivar la inversión en la entidad: “la prioridad es que las personas puedan ponerse al corriente sin que el costo sea una barrera”.

Los beneficios del subsidio al pago de tenencia, con vigencia al 06 de abril, son de 100 por ciento para vehículos con placas expedidas en el año 2021 y posteriores, y de 50 por ciento en tenencia para placas 2020.

Aplica para automóviles de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos (IVA incluido) y que cumplan con los siguientes requisitos: ser persona física residente en el Estado de México, que el vehículo esté inscrito en el Registro Estatal, estar al corriente o regularizar adeudos y pagar refrendo 2026 (990 pesos para autos y 731 pesos para motos).

También se otorgará el 100 por ciento de subsidio para vehículos nuevos o usados, adquiridos por importación definitiva, siempre que se inscriban dentro los 15 días siguientes a la fecha de compra o del trámite de importación. Aplica hasta el 31 de diciembre de 2026.

Además, el Gobierno del Estado de México implementó una nueva medida dirigida a propietarios de vehículos con placas de otra entidad: subsidio total del pago de tenencia y condonación del 100 por ciento del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU). Esta medida elimina obstáculos económicos y facilita la incorporación al padrón vehicular, con incentivos y beneficios reales.

Reemplacamiento: Una buena oportunidad para empezar de cero

Quienes realicen su reemplacamiento a más tardar el 31 de agosto de 2026 podrán acceder a condonaciones de adeudos de años anteriores y ponerse al corriente, esto aplica para vehículos con placas expedidas en 2021 y posteriores.

a) 100% de tenencia, refrendo y accesorios correspondientes a 2024 y años anteriores, pagando adeudos de 2025 y 2026. b) En el caso de placas 2021, condonación del 100% del ISAVAU para quienes estén al corriente en el pago de tenencia y refrendo 2025, y 50% de condonación para quienes tengan adeudos y se regularicen.

Vehículos con placas expedidas en 2020 o años anteriores.

c) 100% de tenencia, refrendo y recargos correspondientes a 2021, 2022 y 2023, al realizar el reemplacamiento.