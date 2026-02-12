Se pierden más de ocho mil empleos formales en enero

El mayor desplome en la última década

La cantidad contrasta con los casi 300 mil puestos de trabajo creados en el pasado diciembre

México perdió en enero 8 mil 104 empleos formales afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representa un descenso mensual del 0.04% y una caída interanual del 3%.

“Al 31 de enero de 2026, se tienen registrados ante el IMSS 22 millones 508 mil 972 puestos de trabajo, cifra máxima desde que se tenga registro considerando solo los meses de enero”, destacó el instituto en un comunicado.

Este resultado se posiciona como el peor desempeño para un mes de enero desde el 2014, cuando se crearon solo 21,979 empleos. Lo anterior, sin considerar el 2021 (cuando se crearon 47,919 plazas), por tratarse de un período atípico debido al impacto de la pandemia en el 2020.

El dato negativo de enero contrasta con los 278 mil 697 empleos que se crearon en diciembre, pues según el instituto, en el primer mes de 2025 se registró una variación mensual negativa de 8 mil 104 puestos de trabajo, caída “explicada principalmente por el ajuste observado en el empleo asociado a las plataformas digitales”.

Aunque el IMSS es el principal indicador del trabajo formal en México, analistas argumentan que presenta un retrato parcial porque en el país casi un 55% de la fuerza laboral es informal, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que sitúa la tasa de desempleo en un 2.4%, cerca del mínimo histórico.

El IMSS cerró el 2025 con la creación neta de más de 278 mil empleos formales, con un total de 23.89 millones de trabajadores inscritos en diciembre.

El IMSS explicó que la disminución de las plazas temporales se debió al término de la época navideña cuando aumentó la contratación de personas en plataformas digitales. Para enero, estas “retornaron a un nivel de 139 mil puestos, como resultado de una menor demanda y uso de los servicios ofrecidos por dichas plataformas”.

Indicó que al 31 de enero de 2026 cuenta con 22 millones 508 mil 972 trabajadores afiliados, de los cuales 86 por ciento son permanentes. En la medición anual (enero 2025-enero 2026), se tiene un crecimiento de 197 mil 426 lugares laborales, el cual representa un aumento de 0.9 por ciento.

Dicho incremento está dado por los aumentos en plazas reportados en el estado de México (4.8 por ciento), Ciudad de México (4.6), Hidalgo (3.3), Baja California Sur (2.2), Colima (1.8), Oaxaca (1.1), Nayarit y Querétaro (uno por ciento cada uno), Michoacán y Durango (0.9 por ciento), Nuevo León (0.8), Jalisco (0.7), Morelos (0.4), Aguascalientes (0.3) y Tlaxcala (0.04 por ciento).

El resto del país reporta pérdida de empleo: desde niveles como el de Yucatán con menos 0.002 por ciento hasta Tabasco con menos 2, Sonora menos 2.6 y Campeche menos 4.1 por ciento.

Con relación a la situación de los sectores económicos, el mayor crecimiento se observó en transportes y comunicaciones (9.7 por ciento), comercio (3.6), industria eléctrica (2.2), servicios sociales y comunales (1) y servicios para empresas (0.8 por ciento).

Las pérdidas se dieron en el sector agropecuario (-3.4 por ciento), las industrias extractiva (-2.4) y de transformación (-2.1) y la construcción (-2.1 por ciento).

Más de un millón de empleadores

El organismo también registró más de 1.02 millones de patrones, como llama a los empleadores, una reducción anual del 0.6%, lo que se explica «por la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas».

Además, precisó que, durante enero, se registraron 61 mil 264 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar, con un salario promedio diario de 497.09 pesos mexicanos (28.88 dólares). También se contabilizaron 394 mil 187 puestos asociados a trabajadores independientes, con un salario promedio diario de 360 pesos mexicanos (20.92 dólares).

El organismo apuntó que en el sexto mes de prueba piloto obligatoria de plataformas digitales se registraron 1.34 millones de personas beneficiadas por dicha reforma, de las cuales 139 mil superaron el umbral de ingreso neto mensual inscritos a plataformas digitales registradas. El salario promedio diario asociado fue de 435.2 pesos mexicanos (25.29 dólares).

No hay una tendencia de recuperación clara

“Típicamente durante el primer trimestre del año, se logran recuperar los puestos formales perdidos en diciembre del año previo. Las cifras de enero de alguna manera revelan que no hay una tendencia de recuperación clara”, dijo Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.

Previamente, el mercado laboral había dado muestras de desaceleración, ya que de 2022 a 2025 se fue reduciendo la tendencia histórica de crear más de 100 mil empleos durante el primer mes del año, destacó.

Para el primer trimestre de 2026, 34% de los empleadores no anticipa modificaciones, y 13% aún no decide sobre posibles ajustes.

La incertidumbre económica continúa afectando la planificación de la fuerza laboral. Poco más de una cuarta parte (26%), de las organizaciones que anticipan reducciones de personal, señala que los desafíos económicos que enfrentamos son una causa importante que motiva esta disminución, indicó Alberto Alesi.