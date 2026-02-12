Conagua dialoga con productores sobre reformas a la Ley de Aguas Nacionales y retos del sector agrícola

Encuentro en Coahuila

Con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y atender de manera directa los principales desafíos del sector agrícola, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sostuvo una reunión de trabajo con más de 50 productores de distintas regiones del estado de Coahuila.

El encuentro fue encabezado por el Subdirector General de Administración del Agua de la Conagua, Mauricio Rodríguez Alonso, y el Subdirector General Jurídico, Óscar Zavala Gamboa. Asimismo, participaron el Secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, en representación del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, y autoridades de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) de Coahuila.

Durante la reunión se presentaron los puntos clave de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, destacando sus alcances en materia de administración, uso eficiente y sostenibilidad del recurso hídrico. Asimismo, se revisaron las problemáticas relacionadas con el Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA), atendiendo las inquietudes planteadas por las y los productores.

Las autoridades federales reiteraron la disposición de la Conagua para acompañar al sector agrícola en la transición hacia esquemas más eficientes y ordenados en el uso del agua, subrayando que el diálogo abierto y la coordinación con los estados son fundamentales para garantizar la seguridad hídrica y el desarrollo productivo.

Con estas acciones, la Conagua refrenda su compromiso de trabajar de manera cercana con las y los agricultores, promoviendo políticas públicas que contribuyan al bienestar del campo y al aprovechamiento responsable del agua en México.