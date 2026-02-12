Celebrar el Día del Amor genera más de 500 mil empleos directos e indirectos en el país

Repunte de industria chocolatera y de la flor

Calculan derrama económica de 36.2 mil mdp

El Día de San Valentín, o Día del Amor y la Amistad, es un día especial en el que se expresa el amor y aprecio que se le tiene a nuestros seres queridos. Este 2026, el 14 de febrero caerá en sábado lo que extenderá la celebración durante todo el fin de semana, beneficiando principalmente a la industria chocolatera y de la flor, que generan más de 500 mil empleos directos e indirectos.

Sobre este tema, Paolo Quadrini, Director General de la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares (Aschoco), señala que el 2025 cerró con aproximadamente 46 mil 700 millones de pesos en ventas de chocolates y estima que en 2026 será de 50 mil 400 millones de pesos.

Asimismo, Quadrini agregó que en el 14 de febrero el 30% de las personas que darán algún regalo, incluirán un chocolate. La compra de este producto es tan común que para la industria chocolatera representa el 10% de sus ventas anuales. También indica que los estados que más lo consumen son la Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Este sector genera más de 60 mil empleos directos y cerca de 200 mil empleos indirectos que benefician a más de 45 mil familias productoras.

Por otra parte, Federico Martínez, Presidente del Consejo Mexicano de la Flor (Conmexflor), comentó que para los productores de flores, es la segunda fecha más importante debido a que representa un gran volumen de ventas. La demanda de flores como rosa, clavel, crisantemo, orquídea y tulipán sube hasta un 500% en este día. Esto se traduce en una derrama económica de 3 mil millones de pesos. Igualmente comentó que los estados más importantes, en cuanto a producción de flores, son el Estado de México seguido de Puebla, Morelos y Michoacán. Además, datos de la Cámara Nacional de Floricultura (Canaflor) revelan que el sector florícola genera cerca de 300 mil empleos directos e indirectos.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco servytur) informó que esta fecha beneficiará directamente a 4.8 unidades económicas del sector comercio, servicio y turismo específicamente flores, chocolates y dulces, perfumerías, restaurantes, pastelerías, hoteles, tiendas departamentales, entre otros.

Derrama estimada 36.2 mil millones de pesos

El Día del Amor y la Amistad 2026 llegará también con una derrama económica estimada en 36.2 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 11.4% en comparación con el año anterior, de acuerdo con proyecciones de la Concanaco Servytur.

Este incremento refleja un mayor dinamismo del consumo en fechas clave como el 14 de febrero, impulsado por el aumento de precios, el crecimiento salarial y una mayor disposición de las personas a gastar en regalos y celebraciones.