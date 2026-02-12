¡Hilary Duff llega a México con the lucky me tour!

Antes de su muy esperado nuevo álbum luck… or something, que llega el próximo viernes 20 de febrero, la superestrella global multiplatino, Hilary Duff, ha anunciado oficialmente el lucky me tour, marcando su primera gira mundial a gran escala en casi dos décadas. Mira la publicación de anuncio.

Primero insinuó el anuncio de la gira en su último show “Small Rooms, Big Nerves” en Los Ángeles, cuando llevó a fans al escenario para recrear el baile viral de “With Love”.

Hilary Duff: the lucky me tour abarcará siete países, con fechas en EE. UU., Canadá, México, el Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, comenzando el 22 de junio en el iTHINK Financial Amphitheatre de West Palm Beach, FL, y extendiéndose hasta febrero de 2027. La ruta completa está disponible abajo. Entre los puntos destacados se incluyen shows en recintos de fama mundial como el Kia Forum de Los Ángeles, CA (8 de julio), Red Rocks Amphitheatre de Morrison, CO (20 de julio), Madison Square Garden de Nueva York (5 de agosto), The O2 de Londres, Reino Unido (10 de septiembre), Rod Laver Arena de Melbourne, AU (26 de octubre), Bell Centre de Montreal, QC (5 de febrero de 2027) y el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, MX (12 de febrero de 2027). El acto de apertura para los shows de 2026 en EE. UU., Canadá, Irlanda, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, será de la artista ganadora del GRAMMY y disco de platino La Roux. Jade LeMac se unirá a Duff en la gira 2026 por Norteamérica y Lauren Spencer Smith se sumará a la gira 2027 por Canadá.

the lucky me tour celebrará la llegada del sexto álbum de estudio de Duff, luck… or something, disponible para pre-ordenar/pre-guardar ahora luck… or something incluye el aclamado nuevo sencillo “Roommates”, que actualmente sigue subiendo en las radios Pop y Hot AC. Escúchalo.

Coescrito por Duff con su esposo, el productor/compositor y ganador del GRAMMY, Matthew Koma (Britney Spears, P!nk), y Brian Phillips (Alec Benjamin, blink‑182), coproducido por Koma y Phillips, el tema recibió elogios de Billboard, V Magazine y Rolling Stone, este último llamándolo “10 DE 10… una de sus mejores canciones”. “Roommates” cuenta con un video oficial dirigido por Matty Peacock (Billie Eilish, Ariana Grande) que ya acumula más de 2 millones de vistas en YouTube.

luck… or something fue anticipado el otoño pasado por su primer sencillo “Mature”, disponible en todas parte. Elogiado por VOGUE por “llevar el sonido de Duff en nuevas direcciones sin dejar de sentirse esencialmente Hilary”, este tema irónico y brillante, que acumuló más de 5 millones de streams globales en su primera semana, y llegó como una pieza de autoficción inspirada en desventuras románticas de sus años formativos. Con una producción pop brillante y la mezcla característica de ingenio y vulnerabilidad de Duff, “Mature” cuenta con un video dirigido por Lauren Dunn (Olivia Rodrigo, Dove Cameron, Saweetie), que ya acumula casi 4 millones de vistas en YouTube.

Este fin de semana Duff celebrará la llegada inminente del álbum con funciones LIMITADAS AGOTADAS en el Voltaire del The Venetian Resort Las Vegas del 13 al 15 de febrero y del 22 al 24 de mayo. El momento histórico de Duff en 2026 inició el mes pasado con su serie “Small Rooms, Big Nerves”, una gira global muy especial y totalmente AGOTADA, marcando sus primeras apariciones como artista principal en más de una década. Diseñados como una experiencia íntima, estos conciertos ofrecieron a los fans una mirada a una artista reconectando con el escenario en sus propios términos y preparando el terreno para lo que viene.

ACERCA DE HILARY DUFF:

Una de las estrellas definitorias de su generación, el icono global multiplatino Hilary Duff, regresa al mundo del pop con su proyecto más audaz y seguro hasta ahora. Después de alcanzar la fama como la protagonista del éxito de Disney Channel, “Lizzie McGuire”, Duff inició su carrera musical con Metamor​phosis (2003), certificado 4 veces platino (que incluye los éxitos que entraron al Top 40, “So Yesterday” y “Come Clean”). Luego, lanzó su LP homónimo de 2004, certificado platino, y la colección dance‑pop autobiográfica de 2007, Dignity. Sólo con esos tres álbumes, vendió colectivamente 15 millones de copias en todo el mundo, y también se consolidó como productora, emprendedora, filántropa y autora bestseller del New York Times, mientras continuaba ofreciendo actuaciones destacadas en televisión y cine, incluida su interpretación nominada a premios en “Younger” de Darren Star.

Recientemente firmada con Atlantic Records, Duff está iniciando un emocionante nuevo capítulo y compartiendo música nueva desde Breathe In. Breathe Out. de 2015 (un debut en el puesto No. 5 del Billboard 200, creado con un amplio equipo de productores y coescritores, incluidos Tove Lo y Ed Sheeran)