CSP anuncia recuperación de mil 126 concesiones mineras que abarcan 889 mil 512 hectáreas

Garantiza protección de áreas naturales

“Las reservas de minerales son de México y en todo caso su explotación le corresponde a México”, puntualizó

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la recuperación de mil 126 concesiones mineras —realizada en lo que va de su gobierno—, que abarcan 889 mil 512 hectáreas (ha), permite garantizar que en Áreas Naturales Protegidas (ANP) no haya explotación minera en favor del medio ambiente, ya que 713 de esas concesiones se encuentran en 249 mil 108 ha de ANP.

“Aparte de las mil 126 en 889 mil hectáreas, 713 estaban en 249 mil hectáreas de Áreas Naturales Protegidas, esto es importantísimo, porque se recuperan las concesiones y se garantiza que en Áreas Naturales Protegidas no va a haber explotación minera. Aparte de que ya estaba determinado por ley, pues ya no hay concesiones, entonces se recuperan esos predios o esos terrenos”, señaló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que en la minería hay recursos estratégicos como el litio, mineral que solamente puede ser explotado por el Estado, como lo establece la Constitución.

“Las reservas de minerales son de México y en todo caso su explotación le corresponde a México. Eso no está a ninguna negociación y eso está en nuestra Constitución y eso está muy claro para todos, no estamos cediendo nada a nadie, eso es muy importante que se considere”, resaltó.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, señaló que uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de México es recuperar aquellas concesiones que no tenían exploración, que no han pagado los derechos o que tienen fines únicamente especulativos.

El jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, Fernando José Aboitiz Saro, explicó que las devoluciones de las 889 mil 512 ha se dieron por falta de pago de derechos sobre minería o por la omisión de informes estadísticos y de obras, es decir, los trabajos que deberían de realizarse en las zonas. Los estados con mayor recuperación fueron:

Sonora: 141 mil 408.5841 ha

Durango: 129 mil 741.9850 ha

Coahuila: 120 mil 475.0937 ha

Jalisco: 72 mil 985.4438 ha

Zacatecas: 69 mil 602.3748 ha

Chihuahua: 34 mil 074.5119 ha

Otras entidades: 321 mil 223.5837 ha.

Aboitiz Saro señaló que como parte del Plan de Recuperación de Concesiones Mineras, se impulsa de manera coordinada con el sector la devolución voluntaria de otras concesiones, a través del diálogo.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, puntualizó que la mayor parte de estas concesiones fueron otorgadas en el sexenio de Felipe Calderón.

EU debe dar explicación sobre cierre del espacio aéreo en El Paso

Tras difefrentes versiones que se han dado en Estados Unidos por el cierre del espacio aéreo de El Paso, Texas, el gobierno de ese país debe dar una explicación oficial, demandó la presidenta Claudia Sheinbuam Pardo. Dijo que la Cancillería no ha recibido aún respuesta al cuestionamiento que sobre este tema hizo a los estadunidenses.

“Hasta ahora no hay una información oficial. Hubo una declaración de la secretaria de Justicia en el momento en que estaba en el Congreso, hubo una publicación del secretario de Transporte, también nosotros dijimos que no hubo nada desde México, eso pueden tener toda la certeza”, señaló.

En todo caso, agregó, “ellos tienen que dar la explicación oficial, porque ni siquiera mencionan México en ninguno de sus comunicados. Hablan de cárteles, pero nunca mencionan a México”.

Afirmó que en medio de las distintas declaraciones que sobre el tema han vertido funcionarios en el país vecino, la Secretaría de Relaciones Exteriores no han recibido respuesta al cuestionamiento directo sobre el cierre.

Entonces, “ellos tendrán que explicar, (pero) no tuvo afectaciones en México, eso es importante que se conozca, sino solamente en El Paso”.

Coordinación con gobernadores para atender sarampión

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo una muy breve alusión a la reunión virtual que se realizó con los 32 gobernadores del país, se acordó reforzar la coordinación para fortalecer la estrategia para atender el brote de sarampión en el país.

Señaló que cada entidad va a designar un encargado de la estrategia para reforzar el plan y exista mayor coordinación, al tiempo que se diseñará un programa de orientación e información en las escuelas, mediante carteles, a fin de informar a los alumnos sobre medidas preventivas.

La mandataria dijo que en algunas entidades se ha buscado extender los horarios de atención para dar respuesta a la demanda de vacunación, como es el caso de Jalisco y la Ciudad de México, donde también se han dispuesto varios sitios para tal efecto.

Por su parte, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, dijo que para orientar a la población se ha dispuesto no sólo una plataforma digital sino también la gente puede llamar al 079 donde se le informará sobre los módulos y las prioridades sobre sectores de la población.

El subsecretario Clark comentó que es importante vacunar a los niños de seis meses a 12 años porque son los más vulnerables.