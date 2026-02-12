Pemex eleva producción anual de gasolinas, diésel y turbosina durante 2025

Modernización de su sistema de refinación

La venta de estos petrolíferos aumentó casi 8 por ciento en el último semestre del año pasado

Petróleos Mexicanos (Pemex) avanza en la modernización de su sistema de refinación al incrementar la producción anual de gasolinas, diésel y turbosina, al mismo tiempo que redujo la participación relativa del combustóleo en la mezcla refinada, consolidando un camino estructural hacia productos de mayor valor agregado.

De acuerdo con las últimas estadísticas operativas de 2025, la elaboración total de productos petrolíferos alcanzó alrededor de 908 mil barriles diarios, su nivel más alto. Asimismo, alcanzó un proceso de crudo de 1.27 millones de barriles diarios. Este resultado confirma una mayor eficiencia en el procesamiento del crudo y avances tangibles hacia la soberanía energética impulsada por el Gobierno de México.

Durante el último año, los productos de alto valor como gasolina, diésel y turbosina registraron un crecimiento sostenido, con un incremento de 119 mil barriles diarios en la producción de destilados, como resultado de una mayor eficiencia operativa en las refinerías y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Refinación.

La meta es alcanzar un procesamiento, en las refinerías, de un millón 560 mil barriles diarios de petróleo crudo. Esto será posible gracias a inversión pública, en mantenimiento, modernización y mayor aprovechamiento de residuales.

Actualmente, el rendimiento de destilados de alto valor en las refinerías supera el 70 por ciento del total refinado y continúa en aumento. La estrategia de Pemex se enfoca en alcanzar una proporción de hasta 80 por ciento en la mezcla refinada en los próximos años, lo que permitirá producir más combustibles útiles y reducir progresivamente lo productos residuales.

Los avances en refinación también se reflejan en indicadores financieros positivos. El margen variable de refinación alcanzó un promedio anual en 2025 de 12 dólares por barril. Asimismo, las ventas de gasolina, diésel y turbosina aumentaron de manera sostenida, con un incremento de julio a diciembre de casi 8 por ciento, lo que equivale a 81 mil barriles diarios.

Estos resultados consolidan una tendencia positiva en el consumo y fortalecen la capacidad de Pemex para atender la demanda interna con producción propia, lo que significa menor dependencia de la importación, mayor seguridad energética y el fortalecimiento de la soberanía nacional.

Este desempeño comercial genera mayor valor agregado para la empresa productiva del Estado y reafirma el compromiso de Pemex con el abastecimiento confiable y oportuno para la población y los sectores productivos.