Suma ISSSTE certificación de 31 Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015

Reconocimiento al compromiso del personal

En representación del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, la titular de la Dirección Estratégica de Información, Supervisión y Evaluación (DEISE), Rocío del Pilar Villarauz Martínez, entregó certificados a representantes de 31 sistemas, que contemplan un total de 185 unidades médicas y administrativas del organismo, por cumplir con la Norma NMX-CC-IMNC-2015/ISO 9001:2015 de Gestión de Calidad.

Villarauz Martínez subrayó que esta acreditación no solo involucra la mejora de los procesos, también destaca el trabajo del equipo humano que desempeñó un papel relevante en la atención de los pacientes.

“La certificación ISO 9001-2015 significa un doble reconocimiento, tanto a los procesos como a las personas que, con vocación y dedicación cotidiana, llevan a cabo la operación de las acciones de salud y de derechos sociales para asegurar y garantizar una atención oportuna, segura y de calidad a nuestra derechohabiencia”, afirmó.

En el Auditorio del complejo del ISSSTE en Buenavista, aseguró que esta distinción se apega al llamado de colocar al derechohabiente en el centro de atención, siempre bajo la perspectiva de la Estrategia de Trato Digno, que busca garantizar una atención médica y social humana, respetuosa y eficiente.

“La calidad con trato digno no es solo un derecho, sino una reivindicación por consolidar nuestro Instituto como empático y humano. En este sentido, las líneas de acción que han enmarcado el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, refuerzan las tareas por consolidar un Estado con instituciones y un sentido de justicia social, de honestidad y del fortalecimiento de lo público como garante de derechos”, aseguró.

La directora de la DEISE agradeció el compromiso y dedicación del equipo de trabajo para lograr las certificaciones, las cuales, dijo, se suman a la transformación de cada servicio o prestación que ofrece el organismo.

Cabe destacar que del total de instancias que obtuvieron el certificado, 114 fueron a Estancias para el Bienestar y el Desarrollo Infantil (EBDI), 12 a Unidades de Medicina Familiar (UMF) en Yucatán, Estado de México y Nuevo León; 36 a Unidades de Otorgamiento de Préstamos Personales en todas las representaciones estatales y regionales.

Además de una Subdelegación de Prestaciones, en Tlaxcala; el Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”; cinco Hospitales Regionales (HR) de Puebla, León, Monterrey, Ciudad de México y Veracruz, así como un Hospital General (HG), 11 Clínicas de Medicina Familiar (CMF), tres Clínicas de Medicina Familiar con Especialidades (CMFE), y la Escuela de Dietética y Nutrición, todas estas en la Ciudad de México.

Estos certificados, expedidos por un organismo avalado ante la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA), reafirman el compromiso del ISSSTE por elevar los estándares de calidad de los servicios que se brindan en las instalaciones.

En la ceremonia de entrega de certificados también estuvo presente el subdirector de Aseguramiento de la Salud de la Dirección Estratégica de Información, Supervisión y Evaluación, Elí Evangelista Martínez, la subdirectora de Innovación y Calidad, Fabiola Zamarripa, y personal médico y administrativo de la institución.