Instala Clara Brugada Molina sesión del Consejo Económico, Social y Ambiental de CDMX

La entidad más competitiva del país

Busca convertirla en la capital de la inversión y la justicia social

La Jefa de Gobierno y Presidenta Honorífica, Clara Brugada Molina, presidió la Primera Sesión Ordinaria 2026 de la Asamblea General del Consejo Económico, Social y Ambiental (CESA CDMX), donde se dieron cita empresarios, sindicatos, académicos, organizaciones civiles y representantes de las alcaldías.

La sesión fue instalada formalmente a las 11:38 horas por el Presidente Ejecutivo del CESA, el Dr. Arturo Reyes Sandoval, quien destacó al Consejo como un motor de transformación y promoción de la justicia social. Durante el acto, se designó por votación a Marco Antonio Michel Díaz como Secretario Técnico, y se presentaron los informes de Enrique de la Rosa Luna Parra, director del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, sobre las comisiones de Nearshoring, Nuevas Migraciones y Discriminación Laboral.

En su mensaje, Brugada Molina resaltó que la capital vive un tiempo de reconocimiento internacional. Informó que en 2025 la ciudad alcanzó ingresos por 334 mil millones de pesos, el mayor monto registrado, logrando ser la única entidad federativa con más del 50 por ciento de recaudación propia. Además, destacó una reducción real de la deuda pública del 8.4 por ciento respecto al 2018 y un aumento del 55 por ciento en la inversión pública durante los últimos años.

“Queremos que esta ciudad siga siendo una ciudad de derechos y libertades; que pueda demostrar que las Utopías se pueden llevar a cabo con participación técnica”, afirmó la mandataria. En este sentido, reafirmó su compromiso con el Sistema Público de Cuidados para revalorizar y redistribuir las tareas domésticas, y el Ingreso Universal Ciudadano que ya beneficia a 2 millones de personas.

En materia de seguridad y medio ambiente, se reportó una disminución del 12 por ciento en la incidencia delictiva y del 9 por ciento en homicidios durante el último año. Asimismo, se destacó el freno al crecimiento de la mancha urbana mediante la recuperación de 180 hectáreas de zonas de conservación. Finalmente, tras abordar la importancia de la electromovilidad y los preparativos para el Mundial de la FIFA, la Jefa de Gobierno clausuró la sesión a las 12:42 horas, refrendando el objetivo de convertir a la Ciudad de México en la capital de la inversión y la prosperidad compartida.

Arturo Reyes Sandoval, presidente ejecutivo del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México (CESA), afirmó que cada propuesta del organismo tiene como propósito construir una ciudad con justicia social y bienestar colectivo, mediante políticas públicas incluyentes y con visión de futuro que eleven la calidad de vida de la población.

Señaló que en este proceso de transformación, la Ciudad de México se prepara para la Copa Mundial de la FIFA, un evento de alcance global que —como ha destacado la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina— impulsará mejoras duraderas en infraestructura, movilidad y servicios en beneficio de las y los capitalinos.

Reiteró que el CESA contribuirá a que la derrama económica sea incluyente, la inversión sostenible y el impacto social equitativo, y subrayó el compromiso del Instituto Politécnico Nacional con la capital, en el marco de su 90 aniversario, reflejado en aportaciones al transporte, las comunicaciones y el desarrollo urbano.

Finalmente, destacó proyectos de vanguardia que fortalecen la transformación de la Ciudad de México, como el uso de inteligencia artificial para optimizar el Metrobús y la operación de la planta de biodiésel en la Central de Abasto, así como la incorporación de nuevos integrantes al Consejo para consolidar una ciudad con bienestar y justicia para todas y todos.

Al ser nombrado como nuevo secretario técnico del CESA, Marco Antonio Michel Díaz, expresó su agradecimiento y compromiso con el diálogo para impulsar la pluralidad y la toma de decisiones. “La política pública no puede diseñarse desde la distancia, debe nutrirse de la realidad concreta, de quienes viven y hacen ciudad todos los días”, indicó.

Por ello, definió al Consejo como un órgano de diálogo social y concertación pública para articular visiones de los sectores académico, empresarial, social y gubernamental para traducirlas en propuestas viables y estratégicas en beneficio de la Ciudad de México.

En la primera sesión ordinaria del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México (CESA), destacó la presencia de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Manola Zabalza Aldama; de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón; de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez, y el director general del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, Enrique de la Rosa Luna, así como empresarios, académicos, legisladores y representantes de la sociedad civil, entre otros.