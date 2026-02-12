Aprueban reforma para reducir gradualmente jornada laboral

Se cumple a medias con los trabajadores

Los cambios en el Senado no incluyen la obligatoriedad de dos días de descanso por cinco trabajados

En medio de una fuerte resistencia de sindicatos y la oposición, que la catalogaron como “light”, la Cámara de Senadores aprobó la reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de reducir de manera gradual la jornada laboral a 40 horas semanales, y precisó que, por cada seis días laborales, las personas trabajadoras deberán disfrutar por los menos de un día de descanso con goce de salario íntegro.

Una vez aprobada en la Cámara alta, la ⁠reforma pasará a la Cámara Baja para su discusión final, donde Morena y sus aliados cuentan con los votos necesarios para darle luz verde. Posteriormente, los cambios deben ser avalados por más de la mitad de los congresos estatales, donde ⁠el oficialismo también cuenta con ‌mayoría. Se espera que la reforma entre en vigor el 1 de mayo y en enero de 2027 ⁠se aplique la primera reducción de dos horas.

Durante el debate, la oposición criticó fuertemente la propuesta, asegurando que no representa una reducción efectiva de la jornada laboral al ampliar las horas extras semanales a 12 desde las nueve actuales y no incluir la obligatoriedad de dos días de descanso por cinco trabajados.

“La reforma destroza las expectativas de millones de trabajadores de México; se les prometió una transformación profunda y lo que se entrega es una versión incompleta, ambigua y, en algunos aspectos, regresiva”, dijo el senador del PAN, Mario Vázquez. “El segundo día de descanso no está garantizado en el dictamen”, agregó.

Lo aprobado

El dictamen, que modifica el apartado A de ese artículo constitucional, fue remitido a la Cámara de Diputados, luego de que la asamblea lo avaló con 121 votos en lo general y 103 votos a favor y 15 en contra en lo particular, con lo que alcanzó la mayoría calificada requerida para su aprobación.

En el artículo tercero transitorio se especifica que la duración de 40 horas de la semana laboral se alcanzará de manera gradual.

La reforma agrega que, por horas extraordinarias de jornada laboral, se abonará como salario al trabajador cien por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias, además de establecer que ese trabajo extraordinario no excederá de doce horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo.

Otra adición a ese artículo de la Carta Magna indica que la prolongación del tiempo extraordinario de trabajo, que supere las mencionadas doce horas, obliga a la persona empleadora a pagar doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria.

Por último, la reforma avalada por el Pleno senatorial indica que las personas menores de dieciocho años no podrán laborar tiempo extraordinario.

La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Geovanna Bañuelos de la Torre, lamentó que México sea uno de los países en los que sus trabajadores laboran más y descansan menos, lo cual no implica productividad sino, al contrario, hace que las personas padezcan más desgaste físico, emocional y social.

Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, agregó que esta modificación a la Carta Magna es un paso más para avanzar en la consolidación del Estado Constitucional de Bienestar, que se suma a los avances en derechos laborales de los últimos años y recupera la tradición social de la Constitución de 1917.

El senador Erik Iván Jaimes Archundia respaldó la reforma a la constitución, sin embargo, consideró que es un “tema inacabado” ya que se debe dar claridad a la autoridad laboral para resolver posibles conflictos por la interpretación y aplicación de la ley, además de ofrecer incentivos a empresas para que no apliquen gradualmente la reducción, sino que lo hagan inmediatamente.

La asamblea rechazó 18 modificaciones propuestas por senadoras y senadores de Morena, PAN, PVEM, PRI y Movimiento Ciudadano.

El país de la OCDE donde más se trabaja

México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con el peor balance entre vida personal y trabajo, de acuerdo al grupo, conocido como “el club de los países ricos”.

Con más de 2,226 horas trabajadas al año por persona, la segunda mayor economía de Latinoamérica lidera la tabla de naciones de la OCDE donde más se trabaja.

Además, es el país con menos productividad laboral y salarios más bajos del grupo de 38 naciones y donde alrededor del 55% de la población ocupada se ubica en la informalidad laboral.

¿Cómo se aplicará la reducción de horas?

El plan aprobado contempla una disminución progresiva de la jornada, con recortes aproximados de dos horas por año a partir de su entrada en vigor, lo que permitiría a empresas y centros de trabajo adaptarse de forma escalonada hasta 2030.

Uno de los puntos que ha generado debate es que el texto constitucional no establece de forma explícita dos días de descanso obligatorios por cada cinco trabajados, como han exigido legisladores de oposición y colectivos laborales. Aunque las 40 horas semanales podrían distribuirse en cinco días de ocho horas, el esquema específico dependerá de la legislación secundaria y de acuerdos laborales.

De esta manera se aplicará el ajuste a la Jornada de 40 horas

2026: Entrada en vigor y periodo de transición

2027: 46 horas

2028: 44 horas

2029: 42 horas

2030: 40 horas