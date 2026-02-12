La Rosa de Guadalupe cumple 19 años de exitosas transmisiones

De manera ininterrumpida

Ya suma un total de 2,303 capítulos, en los que han participado más de 5 mil actores

La Rosa de Guadalupe celebra 19 años de transmisiones ininterrumpidas, manteniéndose como una de las emisiones más exitosas de la televisión abierta en México.

La Rosa de Guadalupe, producción de Miguel Ángel Herros e idea original de Carlos Mercado, es un programa unitario en el que se abordan temas y problemáticas de actualidad.

La Rosa de Guadalupe inició transmisiones el 5 de febrero de 2008 y desde entonces se ha convertido en uno de los programas favoritos de la audiencia, manteniéndose como la emisión más vista en todos los horarios en que se ha transmitido.

Al 9 de febrero de 2026, La Rosa de Guadalupe suma ya un total de 2,303 capítulos, en los que han participado más de 5 mil actores.

La Rosa de Guadalupe se ha transmitido en Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España/Andorra, Filipinas, Guatemala, Honduras, Islas Canarias, Kenia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Dominicana, Uganda y Venezuela, entre otros países.

El enorme éxito de La Rosa de Guadalupe la ha hecho acreedora a diversos reconocimientos:

YouTube Placa de Plata 100,000 suscriptores; YouTube Placa de Diamante por más de 10,000,000 de suscriptores; Global TV, Demand Award Most In-Demand Latin American Series; Premios Produ a Mejor Unitario; Premios Bravo a Mejor Programa Unitario; Premios TV y Novelas a Mejor Serie; Premios Carnaval Charlotte, North Carolina (Producción más admirada de la TV Hispana); Festival Pantalla de Cristal, Premio Especial Serie de Ficción; Luminaria de Oro del Paseo de las Luminarias.

En redes sociales La Rosa de Guadalupe también ha tenido un enorme impacto:

· FaceBook / 51 M. de seguidores

· Instagram / 2.6 M. de seguidores

· TikTok / 10.4 M. de seguidores / 868.7 M. de “Me gusta”

· YouTube / 28.7 M. Suscriptores / 15,885,046,473 de vistas

La Rosa de Guadalupe se transmite de lunes a viernes, a las 19:30 horas por las estrellas.