Rosalía León presenta “Cómo Te Quiero Lolita”

Disponible en todas las plataformas digitales

Una oda al amor cotidiano con alma de mariachi

Por Arturo Arellano

Rosalía León regresa con fuerza a la escena musical con el lanzamiento de su nuevo tema “Cómo te quiero Lolita”, una propuesta que rinde homenaje al sentimiento más puro que tenemos como seres humanos: el amor. La canción, ya disponible en todas las plataformas digitales, combina la frescura de la voz de Rosalía con el sonido tradicional del mariachi, evocando la calidez de México y la conexión con las raíces.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, la cantautora expresó “Con el motivo y por lo que acontece a nuestros compatriotas en el extranjero y lo que vivimos a nivel mundial, quería un álbum con nuevas letras, de esas que sólo con mariachi se pueden decir, que te remonten al lugar donde saliste y a donde puedes regresar todas las veces, ahí donde te sientes abrazado”.

La artista adelantó que el tema forma parte de su próximo álbum, que verá la luz en mayo. Este proyecto, explicó, “es un trabajo de muchos años”, e incluye cinco canciones que buscan reflejar la identidad mexicana desde distintos matices del amor y la vida cotidiana.

En “Cómo te quiero Lolita”, Rosalía está acompañada por el Mariachi Romanza, agrupación con la que mantiene una amistad desde su estancia en Los Ángeles. “Viene con muy buenos arreglos”, comentó, destacando que el tema “no habla del amor romántico perfecto, sino del amor real, el que surge con la gente sencilla, con quien compartes tu día a día”.

“Esta vez no es el amor donde todo es ideal. Es cuando te enamoras del compañero de trabajo, de la escuela, de esa persona con la que haces click. Es una canción divertida que también te hace reflexionar: el amor tiene altos y bajos, y hay que aceptar las limitantes, no sólo la parte bonita”, explicó.

Rosalía también detalló el proceso de composición junto al músico Rodrigo Rodríguez, con quien buscó rescatar la esencia de la canción mexicana tradicional. “Platicábamos de los falsetes, de ese sonido que te lleva al mariachi. Quisimos que naciera desde el alma, desde ese intervalo de cuarta tan característico. Son canciones que enchinan la piel y abrazan a los mexicanos que viven en Estados Unidos, para que recordemos que, sin importar dónde estemos, seguimos tomados de la mano”.

Además, la artista reflexionó sobre la situación social actual de los latinos en Estados Unidos “Ahora hasta parece que está permitido el racismo, cuando ya habíamos avanzado. Estar en Estados Unidos no te hace mejor ni peor; debemos sostenernos, compartir comida, darnos un abrazo. Si celebramos el amor y la amistad, de ahí también nace la paciencia y la comprensión”.

Rosalía León continuará sus presentaciones con el Mariachi Romanza, grupo con el que recientemente se presentó en la icónica Plaza Olvera de Los Ángeles, reafirmando su compromiso con la tradición mexicana y con el poder de la música para unir corazones a ambos lados de la frontera.