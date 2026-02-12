La mirada académica y humana de Norma Baca Tavira sobre la igualdad

Toluca, Méx.- Nacer y crecer en la Heroica Zitácuaro, Michoacán, como la tercera de cinco hermanas, entre comunidades cercanas, juegos en la calle y amistades entrañables, marcó el inicio del camino hacia la ciencia, la investigación y el feminismo de Norma Baca Tavira, académica y actual titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx). Fue un entorno en el que observar, cuestionar y preguntar formaban parte de la vida cotidiana.

“No había suficientes libros, o al menos los que yo hubiera querido tener. Teníamos enciclopedias que yo ojeaba una y otra vez. Pero lo que fue muy importante es que mi padre era un lector asiduo del periódico. Todos los días lo compraba y lo leía con detenimiento, y cuando él terminaba, yo lo tomaba”, recordó.

Esa práctica, explicó, marcó su relación con la necesidad de generar conocimiento y la condujo, años después, a migrar a la ciudad de Toluca para estudiar la Licenciatura en Economía en la Máxima Casa de Estudios mexiquense. Fue ahí donde comenzó a interesarse por un fenómeno que definiría su trayectoria académica: la migración.

“Yo soy inmigrante. Lo que hoy llaman foráneos tiene todo un fondo de relaciones sociales. No es sólo cambiar de lugar, es aprender otras formas de trato, otras dinámicas. Crecí viendo cómo vecinos, amigos y familiares se iban a Estados Unidos, a la Ciudad de México o a Morelia. Una se acostumbra a que la gente se va, pero yo me preguntaba por qué”, compartió.

Durante la licenciatura, Baca Tavira advirtió que los modelos económicos que estudiaba no lograban explicar el papel de las mujeres dedicadas al hogar. Esta inquietud la llevó a investigar, en su tesis de la Maestría en Estudios Urbanos y Regionales, la manera en que las mujeres concebían su trabajo y su aporte a la vida social y económica.

En ese proceso también enfrentó comentarios de profesores que ponían en duda la posibilidad de que las mujeres se dedicaran a la investigación, bajo el argumento de que eventualmente se casarían. Frente a ello, Norma Baca se adentró en la teoría de género y, desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, junto con otras colegas, impulsó la creación de la Especialidad y la Maestría en Estudios de Género, programas pioneros en la UAEMéx.