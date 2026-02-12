Cierra una semana de broncas, confrontaciones, horror y muerte

Vamos apenas en la quinta o sexta semana del año y los problemas brotan por todo el país por todos lados y en todos los niveles.

Algunos gravísimos, como el de que, a 4 meses del arranque del Mundial de Futbol estalla una nueva pandemia del sarampión de grandes contagios, anunciada por los organismos internacionales de la salud, que advierten que México tiene el mayor brote en todo el orbe, en buena medida, porque en el sexenio anterior, el de Andrés Manuel López Obrador, se dejó de vacunar.

A esto se suma el terror de la violencia e inseguridad que deja al menos a la mitad de los 10 mineros levantados días antes en Sinaloa, como parte de una fosa clandestina en el poblado de El Verde, mientras que en Mazatlán es levantada una familia de turistas de Jalisco.

El contexto nacional registró esta semana un desacuerdo del PT y Verde, dentro del oficialismo, lo que congeló el proceso de elaboración de la iniciativa de la reforma electoral que se suponía iba a ser entregada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum. El desacuerdo está en la eliminación de los senadores y diputados pluris y el recorte al menos en un 50 por ciento del financiamiento a partidos. PT y Verde dicen que si esto no se elimina del proyecto de reforma electoral, ellos no la apoyarán lo que llevaría al fracaso a esta iniciativa impulsada desde el gobierno de la 4T.

La oposición de PAN, PRI y MC insiste en calificar a esta iniciativa como la “ley Maduro” porque significaría una fuerte regresión a la democracia al eliminar no solo a senadores y diputados pluris y por el recorte draconiano al financiamiento público a partidos, sino porque además plantea la desaparición del INE y disminuir al Tribunal Electoral, lo que ya se comenzó a denunciar a nivel internacional en organismos como la OEA, ONU, la Comunidad Europea y el Parlamento Europeo.

En este escenario se profundiza el desencuentro Sheinbaum-Trump-Marco Rubio sobre Cuba y el corte del envío de petróleo mexicano a la isla, que la mandataria mexicana cambió por el envío de alimentos en barcos de la Marina.

Y todo eso mientras en lo interno se dan zipizapes y desacuerdos entre la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con el coordinador de los diputados de Morena, el zacatecano Ricardo Monreal, porque éste pidió a la campechana respetar a sus diputados locales y no abrir desencuentros que puedan afectar la elección estatal de 2027.

La aguerrida campechana respondió a Monreal que mejor se dedique a cuidar de su chiquero y de paso lo acusó de ser deshonesto. El zacatecano dijo que no valía la pena responderle, pero todos en política saben que estos agravios e insultos públicos quedan larvados para contiendas posteriores.

Por esos mismos días, otro Monreal, el senador Saúl Monreal, que aspira a ser el tercer gobernador Monreal en Zacatecas, insistió en su derecho al cargo y levantó de nuevo ámpulas en la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha impulsado una corriente antinepotista en la 4T.

La mandataria considera que los ciudadanos cobrarían con votos en contra que un hermano quiera suceder a otro en el mismo cargo público como es el caso de Saúl que quiere suceder en la gubernatura de Zacatecas a su hermano David, cuando ya antes Ricardo también fue gobernador de ese estado.

El tema se profundizó cuando el senador Manuel Velasco, líder del Verde Ecologista, saludó a su compañera la senadora Ruth González con un “¡hola gobernadora!” aludiendo a que ella aspira a ser mandataria de San Luis Potosí, estado que es gobernado por su esposo Ricardo Gallardo, postulado por el Verde Ecologista.

Esta misma circunstancia la vive la influencer Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, de MC.

Es también el caso del senador Felix Salgado, padre de Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero.

Todas estas gubernaturas estarán en juego en el proceso electoral intermedio de junio de 2027.

En todos estos casos se ve muy difícil que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda atajar las aspiraciones de los antes mencionados porque varios de ellos apuntan a ser postulados por los partidos PT y Verde, asociados a Morena, lo cual haría imposible su postulación.

Drones de narcos invaden EU

En este contexto, en forma sorpresiva a mediados de la semana el gobierno de EU cerró el espacio aéreo de El Paso, Texas, colindante con Ciudad Juárez, Chihuahua, presumiblemente por una invasión de drones del narco en territorio norteamericano.

Fuera de la confusión creada por esos hechos, la fiscal Pam Bondi reveló que su frontera con México es cada vez más invadida por drones del narco lo que ha obligado al gobierno del presidente Donald Trump a implementar un sistema de rayos láser para derribarlos.

En Washington, esta amenaza no es menor y ya aceleró una corriente interna que presiona al presidente Trump a dar ya el primer golpe militar a cárteles en México, lo cual podría estar a punto de realizarse.

El libro de Scherer Jr.

En eso y más andaba el México gobernado por Claudia Sheinbaum cuando apareció el libro Ni Venganza ni Perdón, de Julio Scherer Ibarra y el periodista Jorge Fernández Menéndez, que en sus casi 400 páginas revela muchos chismes y tres o cuatro temas nacionales, no sólo de consecuencias política, sino penales, que no pasarán de ahí, pero que exhiben lo que fue y es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Un intento infructuoso de lavarse la cara de quien fue uno de los principales cómplices de ese desastre de gobierno.

