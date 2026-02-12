¿Quién pondrá orden?

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

La situación es candente, las diferencias afloran por todos lados, dentro y fuera de Morena se nota la tensión.

Es un momento difícil para el gobierno de Morena, en el que debe caber la cordura en alguien, aunque no se advierte quién será.

Hay fisuras por todos lados, declaraciones fuertes y acusaciones de Layda Sansores contra Ricardo Monreal, aunque el segundo ya bajó la guardia.

El nuevo libro de Julio Scherer que delata la corrupción y las alianzas con el crimen organizado de personajes de nivel alto dentro de Morena, equivalente a lo que denunciara Hernán Gómez hace un par de años, con los mismos actores, aunque en papeles distintos.

Inoperancia de gobernadores como Rubén Rocha y Américo Villarreal que solo ven pasar, sin actuar contra la violencia, en sus respectivos estados.

La rebelión de los nepoticos contra la decisión presidencial de evitar estos casos. Saúl Monreal desatado en busca de la candidatura en Zacatecas y Manuel Velasco alzando la mano de Ruth González Silva en San Luis Potosí.

La reforma electoral no avanza en el Congreso de la Unión y los aliados de Morena (Verde y PT) se muestran reacios para apoyarla, exigiendo prebendas para el respaldo.

A eso se le suman los problemas que pasa el gobierno federal para manejarse en dos aguas con el gobierno estadounidense, para poder satisfacer la “ayuda humanitaria” a Cuba.

El amago insistente sobre eventuales acusaciones de miembros distinguidos de Morena sobre vínculos criminales y el supuesto reclamo del gobierno estadounidense.

El fracaso en la estrategia contra la violencia e inseguridad, con todo y los resultados maquillados que hablan del descenso de muertes violentas y relegan las desapariciones.

Los pocos resultados obtenidos en el caso de los dos colaboradores de Clara Brugada, asesinados hace diez meses.

Las negativas para investigar casos de corrupción de algunos personajes de la 4T o sus relaciones con grupos delincuenciales.

En poco tiempo, las cosas han cambiado dentro del partido gobernante y ahora se advierten titubeos, horizonte nada claro y nubarrones en el futuro cercano.

La posibilidad de que los diputados puedan reelegirse en la próxima legislatura sería un clavo más en la cruz de la presidenta Claudia Sheinbaum que vería abollada su propuesta de frenar el nepotismo dentro del partido que ayudó a crear y con el que pensaba construir el segundo piso de la cuarta transformación.

El activismo de Adán Augusto López convertido en el operador electoral de Morena.

Los vientos de Palenque soplan cada vez más fuerte y amenazan con convertirse en huracán.

¿Habrá alguien que ponga orden dentro de los altibajos actuales y que frene los devaneos de los principales actores políticos o tendrán que pasar más acontecimientos fuertes para ello?

Podrá aprovechar la oposición estos titubeos de Morena, para lograr un mejor posicionamiento, recuperar credibilidad o dejarán pasar esta nueva oportunidad.

*********

El jugueteo de Ruth González Silva es de una gran candidez. Manuel Velasco la promueve como su candidata y ella responde que tendrá que pensarlo, para suceder a su esposo Ricardo Gallardo en el gobierno de San Luis Potosí… Terrible lo que sucedió en la principal planta de la cementera Cruz Azul, en Tula, Hidalgo, donde los cooperativistas fueron desalojados a sangre y fuego.

