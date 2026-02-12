El Mundial 2026, bajo amenaza singular: huelga de prostitutas

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Es de dominio general decir que la prostitución es el “oficio más antiguo”, pero no por ello deja de ser una novedad todo lo que ocurre en su alrededor.

De hecho, la próxima celebración del Campeonato Mundial de Futbol, en su sede en nuestro país (ese torneo es compartido por los Estados Unidos con sus vecinos Canadá y México) podría tener un suceso notable, de dimensión mundial, precisamente en relación con las relaciones sexuales mediante pago, o sea en materia de prostitución.

Esto se debe a “una obra insignia” del gobierno de la Ciudad de México encabezado por la jefa de Gobierno de esta capital del país, Clara Brugada Molina, a quien se le ocurrió crear una “ciclopista” a lo largo de la Calzada de Tlalpan, una de las arterias viales más concurridas de esta metrópoli.

Casi todos los mexicanos, por lo menos los que vivimos o frecuentamos la capital de la República, sabemos que esa avenida tiene una gran carga vehicular, pues conecta al centro de la metrópoli con el sur, no sólo de la misma ciudad, sino con el resto de la República, pues en lo inmediato lleva al estado de Morelos y su capital, la ciudad de la “eterna primavera”, Cuernavaca, y más adelante con Guerrero, en donde está el destino turístico favorito de los capitalinos y de otros muchos habitantes de la República, el puerto de Acapulco.

Para facilitar la movilidad de los capitalinos y de los muchos millones de visitantes de la ciudad capital, los repudiados desde el oficialismo gobiernos anteriores construyeron una línea del transporte colectivo denominado Metro que llevaba hasta el extremo de la urbe, aunque ahora se ha extendido hasta lo que antes eran distantes parajes, como el poblado, ahora colonia de Topilejo. Además, la calzada paralela, Tlalpan, se convirtió en lo que originalmente se consideró una de las “vías rápidas” para automotores, aunque ahora se ha convertido en un extenso estacionamiento.

A reserva de que los especialistas expliquen los por qué, el hecho es que a todo lo anterior, a los costados de la gran avenida, sobre todo en su costado poniente, que comunica al centro de la capital con el sur, se apostaron personas que ofrecen sus servicios sexuales a cambio de una paga. Para más claro, se dedican a la prostitución.

Por mucho tiempo, esa actividad ha sido lo mismo admitida que perseguida, según las autoridades encargadas de mantener el orden público. De hecho, era una actividad tolerada, pues se le llegó a considerar un recurso para preservar la salud social, pues supuestamente evitaba el aumento de delitos de carácter sexual.

Bueno, pero el hecho es que la construcción de la referida ciclopista ha generado muchos problemas, pues agrava la lentitud del paso de automotores, entorpece el ascenso y descenso de pasajeros de vehículos particulares, a los que les ha privado de casi dos carriles, sin que se demuestre que los turistas esperados en la capital para el referido Mundial de Futbol sean fanáticos del ciclismo o vayan a preferir pedalear que usar el Metro u otro medio de transporte.

Es poco probable, pero tal vez a los inspiradores de ese proyecto no se les ocurrió que su gran creación tendría consecuencias negativas en otros sectores de la población poco considerados, pero que pueden tener una influencia de alto grado.

Uno de esos grupos es el de la(o)s trabajadore sexuales que desde hace mucho tiempo han convertido tramos de la acera de esa avenida en territorio donde ofrecen sus servicios. Salvo para sus clientes que llegan a pie, es muy difícil que otros más se acerquen para negociar.

Desde fines del año anterior, un grupo de trabajadoras sexuales de la Ciudad de México inició protestas contra la obra, por bloquear la Calzada de Tlalpan.

La primera protesta divulgada en medios de comunicación ocurrió el martes 19 de agosto en esta zona que conecta el sur de la Ciudad de México con el centro.

En esa fecha, un grupo de trabajadoras sexuales bloqueó Calzada de Tlalpan. Muy cerca de la estación Viaducto de la Línea 2 del Metro de la Ciudad las manifestantes impidieron el paso de los vehículos con dirección al sur de la capital.

De acuerdo con nota informativa de la agencia Infobae, con diferentes consignas y pancartas, el grupo de mujeres arrancó la protesta.

Denunciaron que, debido a la construcción de la Ciclovía Tenochtitlán, que correrá desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta el Estadio Azteca, a lo largo de la Calzada de Tlalpan, sus “lugares de trabajo” se han visto afectados.

Relataron que afecta su economía, ya que las obras realizadas a lo largo de Calzada de Tlalpan impiden que puedan llevar a cabo su trabajo.

La manifestación por parte de ese grupo de mujeres se llevó a cabo de manera pacífica. Solamente se ha bloqueado esta avenida para impedir el paso vehicular con dirección al sur de la Ciudad de México.

Las llamadas trabajadoras sexuales también protestaron ante la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, ante el cual aparecieron con diferentes consignas y pancartas.

Las inconformes señalaron que, debido a la construcción de la oficialmente denominada Ciclovía Tenochtitlán, sus lugares de trabajo se han visto afectados.

Denunciaron que la obra afecta su economía, ya que los trabajos realizadas a lo largo de Calzada de Tlalpan impiden que puedan llevar a cabo su trabajo.

La manifestación por parte de este grupo de mujeres se ha llevado a cabo de manera pacífica.

Las inconformes advirtieron que si no hay solución a las afectaciones que les ha ocasionado la construcción de la ciclovía, no habrá Mundial de Futbol y bloquearán la principal circulación vehicular en sus dos direcciones en los alrededores del Estadio Azteca.

Aseguraron que están dispuestas a hacerle frente a los granaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

“Quisieron reubicarnos y nos pusimos más perras que bonitas. Porque Calzada de Tlalpan es un punto, no pongámoslo rojo, un punto rosa desde hace más de 50 años. Así es la trabajadora sexual. Vamos a estar bloqueando toda la calzada de Tlalpan en los dos sentidos, en todo lo que ocurre el Mundial”, advirtieron.

En su protesta ante el Congreso de la Ciudad de México, denunciaron que las mil despensas prometidas en un inicio no se entregaron, mientras su trabajo se ve seriamente disminuido por las obras de la ciclovía de Calzada de Tlalpan que alejan a los clientes.

Si no se llega a un acuerdo y si las obras por la ciclopista se mantienen como un obstáculo para las “trabajadoras sexuales”, la Ciudad de México enfrentaría en junio venidero, al inicio del mundial de Futbol, una inusitada manifestación de protesta.

De acuerdo con una consulta a un portal de Inteligencia Artificial, tal clase de protesta no sería una novedad en el mundo.

“La huelga de prostitutas más destacada ocurrió el 2 de junio de 1975 en Lyon, Francia, cuando más de 100 trabajadoras sexuales ocuparon la iglesia Saint-Nizier para protestar contra la represión policial y la clandestina.

“Esta acción visibilizó la violencia que sufrían y dio origen al Día Internacional de la Trabajadora Sexual.

Esa revuelta en Lyon se derivó del hecho de que, cansadas de la persecución policial y los arrestos por “proxenetismo” incluso entre ellas, unas 200 mujeres tomaron una iglesia durante ocho días para exigir mejores condiciones y el fin del acoso.

Otro caso fue el de las pupilas de San Julián (Patagonia, 1921): Tras la masacre de peones en la Patagonia rebelde, cinco trabajadoras sexuales del cabaret “La Catalana” se negaron a atender a los soldados responsables de los fusilamientos, gritándoles “asesinos” y atacándolos a escobazos. Fue un acto de valentía política único en el contexto de represión de la época.

Otra ocurrió en Las Cortes (España, 1970s): En respuesta a la muerte de una compañera, María Isabel, las trabajadoras sexuales de la zona cerraron los bares y se negaron a trabajar bajo el lema “hoy no se trabaja”, exigiendo la derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.

Es de señalar que en México la prostitución es legal o, al menos, no es ilegal. Los que se persigue es el tráfico de personas. Esto significa que dos o más adultos pueden convenir un intercambio de relaciones sexuales y/o afectivas a cambio de un beneficio económico o similar, pero si la persona que se considera prostituta es obligada a “trabajar” por presiones de terceros, entonces se considera delito.