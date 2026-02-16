La presidenta Sheinbaum Pardo presenta el programa “Boxeando por la Paz”

Inscripciones abiertas hasta el 28 de febrero

5 mil boxeadores impartirán clases de boxeo a 100 mil niños y jóvenes en todo el país

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el programa Boxeando por la Paz, con el que 5 mil boxeadoras y boxeadores impartirán clases de boxeo, inicialmente a 100 mil niñas, niños y jóvenes de entre 6 y 29 años, aunado a que los pugilistas serán integrados a Jóvenes Construyendo el Futuro, por lo que recibirán un salario de 9 mil 582 pesos mensuales y seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); cuyas inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de febrero en: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.

“En esencia es a boxeadoras y boxeadores profesionales, darles un apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro y ellos se van a volver maestros y maestras de box para 100 mil jóvenes de todo el país. Es un apoyo a las y los jóvenes, es totalmente gratuito y el objetivo es incorporar a jóvenes a este deporte e involucrarnos en la disciplina de lo que significa Boxeando por la Paz”, explicó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Subrayó que Boxeando por la Paz es un programa bajo el eje de Atención a las Causas, que da acceso al derecho a la educación física a todas y todos los jóvenes para evitar que se acerquen a las drogas o a un grupo de delictivo y al mismo tiempo se apoya a 5 mil boxeadoras y boxeadores, quienes darán clases de una hora.

El secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y Coordinador General de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, señaló que hablar de boxeo es hablar de comunidad, prevención y de construcción de paz desde abajo.

Detalló que, con Boxeando por la Paz, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) acerca a boxeadores y gimnasios comunitarios al programa para impartir clases gratuitas de una hora a niñas, niños y adolescentes, de lunes a viernes. La meta es reunir a 5 mil boxeadoras y boxeadores para llegar a 100 mil alumnos de todo el país, iniciando clases el 2 de marzo.

El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán Saldívar, resaltó que Boxeando por la Paz es un programa sin precedentes en el mundo, ya que beneficiará a 5 mil boxeadoras y boxeadores, al mismo tiempo que permitirá que las niñas, los niños y los jóvenes entrenen con sus ídolos, se activen físicamente y cambien su vida por siempre. “El boxeo une familias, el boxeo es el que busca siempre la paz”, comentó.

La boxeadora Marilyn Badillo destacó que a través de este programa se mostrará que el boxeo salva vidas y suma a la construcción de un mejor país. Asimismo, el púgil profesional, David Picasso Romero, agradeció la oportunidad de ser parte del futuro de miles de niñas, niños y jóvenes al acercarles el deporte y la educación. En este sentido, la boxeadora profesional, Jacqueline Nava Mouett, puntualizó que este día es un momento histórico, ya que permite a los jóvenes boxeadores aportar sus conocimientos para alejar a la niñez de las calles y la violencia. El campeón mexicano Isaac “El Pitbull” Cruz, resaltó que es momento de que todas y todos los jóvenes se “pongan los guantes por México”.

En la conferencia matutina, estuvieron presentes las boxeadoras Mariana “La Barbie” Juárez y Lulú Juárez, así como los púgiles Alejandro “El Konejo” González y Juan Pérez “El Güerito de Tepito”. Mientras que Isaac “El Pitbull” Cruz y Cristian Mijares, quienes le colocaron a la Jefa del Ejecutivo Federal los guantes conmemorativos de Boxeando por la Paz.

Postura sobre libro de Scherer Ibarra

En relación al libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer, presidenta Claudia Sheinbaum afirmó: «No lo he leído ni lo voy a leer porque aunque la crítica y la autocrítica siempre son importantes, en nuestro caso como parte de un movimiento, hay que ser consecuentes siempre. Uno no está aquí por el poder ni nos impuso nadie mas que el pueblo, porque llegamos a transformar”.

Fue insistente en señalar que en este movimiento se debe ser consecuente, señalando que en muchos casos a la gente se le valora por lo que hace al final de la vida. Citó como ejemplo al periodista Jacobo Zabludovsky, quien trabajó en Televisa dando información vinculada al poder pero al final fue un periodista crítico.

Sheinbaum Pardo cuestionó -”por lo que he leído en los medios”-, la información que se presenta en el libro pero habrá que ver cuáles son las fuentes para afirmar muchos de los señalamientos que se realizan. Pero además “no por nada, pero con quién se escribe y la consecuencia de ello en términos de la transformación”.

Sobre el efecto que tendrá el libro para el movimiento, Sheinbaum desdeñó las consecuencias: “No creo que tenga mucho impacto, si tiene será en (la plataforma) X y en el círculo rojo, pero la gente sabe lo que es el movimiento de transformación”.

“Libros de texto no son patrimonio de una persona”

“Los libros de texto (gratuitos) no son patrimonio de una persona”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a propósito de la polémica por la separación de Marx Arriaga como titular de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Interrogada sobre el despido de Arriaga —quien fue el cerebro y operador para la transformación de los libros de texto gratuito durante el sexenio pasado con lo que se ha llamado la Nueva Escuela Mexicana— y su negativa a dejar su oficina en la sede de la dependencia, la mandataria federal reconoció su labor y dijo que se le ofreció como salida ser titular de un consulado en el exterior.

Reivindicó la Nueva Escuela Mexicana, aunque acotó que Arriaga no estaba de acuerdo con su planteamiento de incluir en estos materiales educativos el papel de las mujeres en la historia de México, lo cual es una política central de la actual administración federal.

La jefa del Ejecutivo señaló que acordó con la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez, la necesidad que en los nuevos libros de texto gratuitos se incorporaran los aportes de las mujeres en la historia y construcción de México, lo cual fue rechazado por el ex funcionario.