CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 30 MIL PERSONAS, EL CENART CELEBRÓ EL FESTIVAL CULTURAL DE AÑO NUEVO CHINO

Organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el encuentro anual se estableció como una tradición familiar que promovió el intercambio cultural y fortalece el vínculo entre países

En la quinta edición se reunieron más de 30 mil visitantes para disfrutar de un programa con música, danza, artes marciales, talleres, conferencias, gastronomía entre otras actividades

El Centro Nacional de las Artes (Cenart), institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, celebró, ayer 14 de febrero de 2026, por quinto año consecutivo el Festival Cultural de Año Nuevo Chino, encuentro que convocó a más de treinta mil visitantes para disfrutar entre familiares, amigos o en pareja, el Día de los enamorados y la hermandad entre China y México.

Bajo el signo “Caballo de Fuego”, los colores rojo y dorado adornaron el Pabellón Circense para convertirse en el “Escenario Dragón”; sitio en el que la directora general de Circuitos y Festivales de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Valeria Palomino, inauguró la quinta edición del encuentro.

“La base cultural de ambos países ha llevado a tener acuerdos económicos y políticos muy prósperos. El intercambio cultural y comercial crece, las inversiones se multiplican y nuestros gobiernos estrechan la mano en foros internacionales. Toda esa solidez institucional descansa en algo humano, que es la confianza. Y qué mejor forma de hacerlo que a través de la música, la danza, el teatro y las artes marciales”, expresó Palomino.

Durante el acto inaugural el embajador de China en México, Chen Daojiang, recordó que el 14 de febrero de 1972 se establecieron relaciones diplomáticas. “Es un día importante que marca el inicio de la amistad entre China y México”.

Asimismo, el embajador resaltó que el festival refleja la amistad entre naciones, motor fundamental para el desarrollo sostenible de las relaciones bilaterales y es un puente de paz que promueve el entendimiento mutuo.

Para el director del Cenart, Vicente Jurado, la celebración es una muestra de la recuperación de espacios públicos para la cultura y el intercambio entre naciones. “Tenemos que abrazar a las culturas hermanas y hoy lo estamos haciendo. Hoy nuestro país pone el ejemplo de que podemos hacer cuestiones más humanas a partir de la cultura y el arte”, manifestó Jurado.

En su turno la directora y productora del Festival Cultural de Año Nuevo Chino, Para Yaride Rizk, recordó que el encuentro nació como un impulso sin pretensión y ahora es un referente para la cultura china y mexicana.

“México y China somos dos culturas que tenemos mucho que darle al mundo. Tenemos que compartir. También tenemos que aprender la una de la otra, no solo a partir de nuestra similitudes, sino también de nuestras diferencias”, enfatizó Risk.

Tras el acto protocolario las y los asistentes se maravillaron con las creaciones y aplaudieron la creatividad de las y los ganadores del Concurso de disfraces, que en sus categorías –individual y grupal–, convocó una gran participación de niñas, niños y jóvenes.

Vestido con una elegante armadura de guerrero de China y una cabeza de caballo, el ganador del primer lugar en el rubro individual, Jonathan Wilfrido Reyes Montero, expresó su emoción: “Es un día muy especial y estoy sumamente agradecido con toda la comunidad China que admiro y que respeto. Esto es un homenaje a todo el trabajo que representan y también es un honor representar a México”.

Con un carro alegórico alusivo al Caballo de fuego la niña Frida Quetzalli y su equipo obtuvieron el primer lugar en la categoría grupal: “Fue mucho esfuerzo, un mes de trabajo y estamos muy satisfechos con el resultado, y este caballo da dos mensajes: el de cómo tenemos que salvar al planeta, así que esta hermosa pieza está hecha de material reciclado, y el de poder decir feliz Año Nuevo Chino”, señaló.

Para la quinta edición del festival se contó con tres escenarios que a lo largo del día recibieron a miles de visitantes de todas las edades y familias completas, quienes disfrutaron de la oferta artística como las Danzas con abanicos, la del León y el Dragón, cuyo colorido se abrió paso para transitar y provocar el asombro entre el público.

Una de las actividades populares fue la demostración de Artes Marciales; algunos maravillados se acercaron con los maestros para conocer más e incluso aprender la disciplina que fue ejecutada por infantes, jóvenes y adultos.

Entre música y tradición el público disfrutó en el “Escenario León”, el concurso de cosplay, el Tai Chi, el esplendor de las danzas y la elegancia de la vestimenta china, así como algunas danzas folclóricas. Las y los espectadores quedaron cautivados, en especial quienes acudieron por primera vez, tal fue el caso de la joven Brianda Flores, quien expresó su asombro por las similitudes culturales.

“Nos pareció interesante conocer más de la cultura china, siempre nos han gustado las festividades pero no habíamos visto nada tan completo. Es padre conocer más de las mezclas culturales, en especial de México y China porque compartimos muchos elementos, somos culturas con mucha antigüedad”, señaló Flores.

En “La Lomita de las Áreas Verdes”, tercer escenario del festival, las opciones fueron diversas, y para quienes se disponían a tener un momento relajado la alternativa fue contemplar alguna de las funciones del Teatro de Sombras de

la Compañía Banyan o bien colocar mantas sobre el pasto para realizar un picnic entre parejas, en grupo de amigas y amigos.

Para el público que se sumó a la algarabía, la experiencia incluyó un recorrido por los más de 50 stands que integraron el bazar, en los que pudieron adquirir artículos y artesanías, así como degustar la amplia variedad de la gastronomía china.

Abrirse paso entre los más de 30 mil visitantes que colmaron el recinto a lo largo del día fue sumergirse en una multitud que de manera espontánea realizó un vibrante desfile de disfraces, con atuendos tradicionales, así como la contemplación de múltiples símbolos que rendían homenaje a la riqueza de la cultura china.

Volar cometas, rodar sobre el pasto, bailar y reír no tuvo límite de edad durante el festival, cuya jornada estuvo marcada por la diversión y el aprendizaje en talleres sobre medicina tradicional, caligrafía y diversas expresiones de la cultura y las tradiciones del país asiático.

Así, familias como la de Isabel y su hija Natalia, resaltaron que el encuentro ya es una tradición familiar: “Siempre es agradable la comida, los talleres y los espectáculos. Es un evento genial que permite explorar cosas nuevas, sobre todo de China”.

Como parte de la efeméride, próximo sábado 21 de febrero de 2026, en el Aula Magna José Vasconcelos del Cenart, se realizarán las conferencias “Sombras que bailan en zancos: el arte y la magia del teatro chino de las sombras” y “Los juegos de mesa como parte de la celebración del Año Nuevo Chino”. Y el domingo 22 de febrero se realizará en el Salón de Ensayos del Teatro de las Artes el taller “Cuentos chino: conozcamos juntos la cultura china a través de anécdotas históricas”.

También, se mantiene una exhibición de imágenes en el Paseo de las Jacarandas correspondiente al Concurso Global de Diseño del Zodiaco (Año del Caballo de Fuego); así como la exposición: “Alma de bambú, corazón de

nopal”, del pintor Mariano Soto. Ambas muestras permanecerán abiertas hasta el 27 de febrero de 2026.

La tan esperada edición fue posible gracias a la colaboración de la Embajada de la República Popular China en México, el Centro Cultural de China en México, la Federación China en México y la compañía Transatlántico.

El Centro Nacional de las Artes se ubica en Río Churubusco 79, colonia Country Club, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Para más información consulta la página del recinto: cenart.gob.mx.