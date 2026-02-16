El presidente Municipal Montoya Márquez fortalece el sistema de Salud en Naucalpan

Reinauguración de la Unidad Médica La Raquelito

Naucalpan Méx.- La reinauguración de la Unidad Médica «La Raquelito» es un avance importante para fortalecer el sistema de salud, afirmó el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, al destacar que la recuperación de esta unidad que se encontraba en total abandono y descuido, se transformó en un punto estratégico de salud.

Este centro ubicado en la calle Esfuerzo #3, colonia La Raquelito, fue rehabilitado por instrucción directa del presidente Isaac Montoya a través del Sistema Municipal DIF, con el objetivo de garantizar servicios de salud de calidad para los sectores más vulnerables de Naucalpan.

La recuperación de «La Raquelito», permitirá ofrecer servicios gratuitos de medicina general, odontología, optometría y laboratorio clínico, cubriendo una necesidad esencial para los vecinos de la zona y sus comunidades aledañas.

En presencia de la presidenta del Sistema Municipal DIF, y autoridades auxiliares, el alcalde comentó que esta obra no es solo una remodelación, sino una garantía del derecho humano a la salud para la comunidad, y que ahora será una oferta médica permanente y con horarios fijos en beneficio de los vecinos de la zona.

Destacó que, este espacio que se encontraba en total abandono y descuido, fue transformado en una clínica con estándares de calidad similares a los del sector privado. Anunció que este año se integrará una impresora 3D para generar placas dentales de alta tecnología de forma gratuita, y enfatizó que los servicios no tendrán costos de recuperación, diferenciando su gestión de quienes lucran con las necesidades de la gente.