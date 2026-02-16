Regidora del PRI se burla de militantes, al utilizar un chaleco guinda de Morena

En un evento del alcalde de Naucalpan

Valle de México- Mientras que la dirigente estatal del PRI mexiquense, Cristina Ruiz, pregona «unidad» y una «fortaleza» falsa, su propia gente, sí, a la que ella impulsó e impuso en cargos de elección popular, demuestran lo contrario y le dan la espalda. Se burlan de ella y lo que es peor, del partido al que están sepultado.

Expresaron lo anterior, militantes, seccionales y miembros de los sectores de ese instituto político en el municipio de Naucalpan, luego de señalar que “la deslealtad y el rechazo a la también senadora, demuestran su incapacidad para dirigir a nuestro partido”, dijeron.

Y es que, lo anterior se desprende, luego de que la regidora priista Ivette Pellón Coria, durante un evento masivo del alcalde Isaac Montoya, luciera un chaleco guinda que utilizan los morenistas en eventos.

“Eso es no tener vergüenza ni respeto. Es una burla al PRI, partido que evidentemente no representa. Debe de salir de manera inmediata ella y Cristina Ruiz”, gritaron.

Finalmente, la militancia priista exigió la intervención de las autoridades competentes para que a través de consenso se renueven la dirigencia nacional y estatal, pues las actuales, de Alejandro Moreno y Cristina Ruiz, a nadie representan, concluyeron.