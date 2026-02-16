Manifestantes contra Cusaem no son de la corporación: Álvarez Cárdenas

“Son supuestos pensionados acarreados”

Tlalnepantla, Méx.- El titular de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México, (Cusaem), Carlos Javier Álvarez Cárdenas, negó que quienes se manifiestan en paros en contra de la corporación, sean personal adscrito a la dependencia a su cargo.

Cuestionado por reporteros que lo entrevistaron después de la celebración del «Día del Vigilante y Guardia de Seguridad», Álvarez Cárdenas, dijo que son personas ajenas totalmente a Cusaem, que tienen intereses personales, y que utilizan las siglas de la policía auxiliar del Estado de México, para lucrar a su favor.

Los quejosos, insistió en su declaración, «no son personal que pertenezca al corporativo; son acarreados que encuentran líderes hechizos y que son manipulados que tratan de hacerle daño a la corporación», abundó.

El jefe de la corporación reiteró “que son gente que se la pasa molestando a Cusaem y que están distribuidos en cuatro grupos, que utilizan las redes sociales para intrigar y tratar de desvirtuar lo que está pasando en realidad en Cusaem «.

Las supuestas inconformidades que manifiestan los presumibles paristas, que dicen ser pertenecientes a nuestra institución, no son personal de adentro del corporativo ni registrados como tales.

Solo son supuestos pensionados acarreados con motivos falsos, que han caído en las manos de falsos líderes que no tienen injerencia alguna en los Cusaem.