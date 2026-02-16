Llama Anuar Azar a mantener los cuidados ante brote de sarampión

Atizapán de Zaragoza, Méx.- El diputado Anuar Azar Figueroa hizo un llamado a las familias de este municipio a mantener los cuidados ante el riesgo de contagio de sarampión. «Amigas y amigos, vecinos de Atizapán de Zaragoza, hoy me dirijo a ustedes no como politico, sino como padre de familia, para pedirles que mantengan las medidas necesarias y verificar el esquema de la vacunas de nuestros hijos y seres queridos para que, de ser necesario, se apliquen el biológico contra este virus», dijo. Recordó e insustió a las familias de esta localidad, en el uso de cubrebocas y evitar la automedicación ante síntomas y recurrir a los centros de salud ubicados en ese territorio.