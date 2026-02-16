Tiroteo en partido de hockey sobre hielo en Rhode Island deja 3 muertos

Disputa familiar

Otras tres víctimas están hospitalizadas en estado crítico, señaló la jefa de policía

Un tiroteo en un partido de hockey juvenil en Pawtucket, una población de 75,000 habitantes de Rhode Island, al sur de Boston, dejó un saldo de tres personas muertas, incluido el sospechoso, informaron este lunes las autoridades.

Sobre las gradas de las que huyó el público despavorido quedaron los cuerpos, incluyendo al pistolero, quien aparentemente acabó con su propia vida. Otras tres permanecen en estado crítico., señaló la jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, en declaraciones a los periodistas.

“Al parecer se trató de un evento dirigido, que podría ser una disputa familiar”, dijo Goncalves, quien no dio a conocer detalles sobre el sospechoso ni las edades de los fallecidos, aunque destacó que aparentemente las dos víctimas eran adultas.

Fuera de la arena se podía ver a familias en llanto y a jugadores juveniles de hockey aún con su uniforme mientras se abrazaban antes de subir a un autobús para abandonar la zona. Los caminos hacia la arena fueron cerrados mientras se mantenía una fuerte presencia policial y los helicópteros sobrevolaban el lugar.

El alcalde Donald Grebien aseguró que se trató de un “trágico” incidente “aislado”, pero admitió que el impacto psicológico será profundo. Muchos de los presentes eran adolescentes que a través de sus teléfonos estaban transmitiendo el partido en directo para sus familiares que no pudieron asistir, lo que amplificó el shock más allá del pabellón.

“Simplemente… no puedo imaginarme lo que debe haber sido, ya sabéis, ver a algunas personas mientras las atendían… tiene que ser traumático», reflexionó Grebien.

En la habitual polémica sobre la regulación del uso de armas de fuego que sigue a los tiroteos mortales en EU, la congresista demócrata Katherine Clark reaccionó en redes sociales calificando el episodio como “otra tragedia sin sentido” y volvió a pedir al Congreso que apruebe leyes más estrictas sobre armas, una reclamación recurrente tras cada nuevo tiroteo en el país.

Hace solo dos meses, el estado se vio conmocionado por otro tiroteo en la Universidad de Brown, donde el autor se dio a la fuga después de matar a dos estudiantes y herir a nueve. Tras dos días de intensa persecución, el portugués Nuno Loureiro se quitó la vida cuando se vio cercado.