Construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tlaxcala registra avance de 98%: SICT

Primera etapa se edifica con una inversión de 130 mdp

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informa que la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en Teolocholco, Tlaxcala, registra un avance de 98 por ciento.

Este plantel escolar, que forma parte de la infraestructura educativa que se realiza en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), beneficiará a 27 mil 800 habitantes, ya que la obra impulsará la economía local.

Esta universidad tendrá una matrícula de mil 600 alumnos, 800 por turno. La primera etapa de estas instalaciones se edifica con una inversión de 130 millones de pesos, lo que ha generado 700 empleos, 300 directos y 400 indirectos.

La construcción se encuentra asentada en una superficie de 13 mil 833 metros cuadrados y contará con cinco edificios de dos niveles y tres de un nivel, así como una cancha multifuncional y plaza cívica.

El primer edificio albergará 20 aulas para 40 alumnos cada una, y sanitarios. El segundo edificio será, en la planta baja, para talleres de cómputo, cámara Gesell, sala de juicios orales, sanitarios y cabina de radio; y en la planta alta estará criminalística, cubículo para alumnos, sanitarios y taller de cómputo.

El tercer edificio se destinará a una biblioteca de 445 metros cuadrados; contará de una planta baja para área de consulta, de lectura y de registro, y una planta alta para área de lectura y trabajo.

El cuarto edificio será administrativo; en la planta baja tendrá una sala de maestros, servicios educativos y sanitarios, y en la planta alta se ubicará la dirección y sala de juntas.

La UNRC también tendrá un auditorio con capacidad para 257 personas, con una planta baja con platea para 177 espectadores y planta alta con palco para 77 lugares, tres con ingreso para silla de ruedas, además de escenario y sanitarios.

Respecto a los edificios de un nivel, estos serán para consultorios tanto médico como de psicología y talleres, además tendrá un cuarto de bombas y un área de tratamiento de aguas pluviales.

La universidad ofrecerá diversidad académica, con licenciaturas presenciales y a distancia, entre las que se encuentran Contaduría y Finanzas, Derecho y Seguridad Ciudadana, Ciencias de la Comunicación, Psicología, Turismo, Administración y Comercio, y Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas.

La construcción de estos centros escolares obedece a la necesidad de contar con más edificios educativos para que los jóvenes tengan alternativas de preparación; además de acercar las aulas a sus casas para evitar la deserción escolar.