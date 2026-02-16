“Checo” Pérez da visto bueno al auto de Cadillac

Listo, para el Gran Premio de Australia

La dupla de la escudería estadounidense completó bien el primer test de pretemporada en Bahréin

A 18 días de que el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez regrese a las competencias de la Fórmula 1 de este año, con el Gran Premio de Australia, el tapatío le da el visto bueno a Cadillac después de completar el primer test de pretemporada en Bahréin.

Los tiempos marcados por el mexicano no se comparan con los registros que dejaron Mercedes, McLaren y Red Bull en estos tres días de pruebas, sin embargo, su enfoque se centró en dar tantas vueltas como fuera posible para verificar fiabilidad y la administración de la energía en tandas largas.

“Checo” Pérez dio 67 vueltas, 30 más que su compañero Valtteri Bottas, quien tuvo un problema con el sistema de refrigeración en la sesión matutina y que lo limitó a continuar en la pista.

«No es nada fácil, diría, pero estamos progresando, que es lo principal para nosotros como equipo nuevo, así que sí, esperamos poder empezar

Aunque aún se deben realizar varios ajustes en el Cadillac, el mexicano cumplió con el programa asignado, probando todos los compuestos de neumáticos disponibles y un mejor tiempo de 1:37.365, casi 4 segundos detrás de los Mercedes. Más allá de las limitaciones con el mono­plaza estadunidense, “Checo” brindó uno de los mejores momentos en pista al enfrentarse a Oscar Piastri.

Nueva etapa con Bottas

El finlandés Valtteri Bottas habló sobre su nueva etapa junto al mexicano “Checo” Pérez en Cadillac y destacó la facilidad de trabajar con el tapatío rumbo al debut de la escudería en la temporada 2026 de la Fórmula 1, tras coincidir por primera vez como compañeros de equipo en las pruebas de pretemporada.

Bottas explicó que la trayectoria del piloto mexicano facilita el trabajo dentro del nuevo equipo estadounidense en F1. “Es genial trabajar con ‘Checo’. Tiene tanta experiencia en diferentes equipos. Es tan fácil trabajar con alguien como él. Es un muchacho genial para trabajar y creo que haremos un buen equipo”, afirmó el finlandés.

Ambos pilotos integran la alineación titular de Cadillac en su primera temporada dentro del campeonato, en una apuesta del equipo por contar con dos competidores con amplio recorrido en la categoría.

El piloto finlandés también detalló el trabajo que realiza el equipo durante los ensayos de pretemporada en Bahréin, donde enfrentaron contratiempos técnicos mientras desarrollaban el monoplaza.

¿Cuándo correrá “Checo”?

Aunque “Checo” Pérez ya se subió al monoplaza de Cadillac, el debut oficial del piloto mexicano tras el volante de la nueva escudería se dará el mes de marzo. La primera carrera de la nueva temporada es el Gran Premio de Australia, el cual se correrá del 6 al 8 de marzo, siendo el 8 de marzo el día de la carrera principal, la cual está programada para llevarse a cabo de las 15:00 a las 17:00 horas, tiempo de Melbourne. Sin embargo, por la diferencia de horarios que existe con respecto a México, el debut de ‘Checo’ en territorio nacional será el sábado 7 de marzo a las 22:00 horas (tiempo del centro de México).

La Fórmula 1 tiene nueva casa para sus transmisiones en México, pues Grupo Televisa anunció en octubre de 2025 un acuerdo con la máxima categoría del automovilismo para transmitir todas sus competencias. En ese sentido, se especificó que Televisa llevará toda la actividad de la Fórmula 1, «a través de TV abierta y de paga, en esta última vía Sky sports en izzi y Sky+, con una cobertura sin precedentes para deleite de los aficionados al automovilismo en México».

Prepara Cadillac documental con Keanu Reeves y Checo Pérez

El actor Keanu Reeves participa en la producción de un filme que seguirá el nacimiento del equipo Cadillac dentro de la Fórmula 1.

La historia mostrará el proceso desde la creación de la escudería hasta su primera carrera, incluyendo el trabajo técnico, la preparación del coche y la formación del equipo.

En lo deportivo, el mexicano Sergio Perez será una de las figuras centrales del proyecto, llamado a liderar al conjunto estadounidense en su temporada debut.

Reeves, famoso por sagas como John Wick, explicó que el documental también abordará el entorno político del campeonato, con referencias al papel de FIA y la estructura interna de la categoría.

El objetivo es acercar a los aficionados al mundo real de la Fórmula 1, mostrando tanto la presión en la pista para “Checo” como el enorme trabajo detrás del equipo antes de competir.