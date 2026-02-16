Cine nacional, el “verdadero México” que la CDMX quiere llevar al mundo

Guillermo Saldaña, director de la Comisión de Filmaciones celebra incentivos

Subrayan que se fortalece la industria, el empleo y la soberanía narrativa del país

Por Gloria Carpio

En el marco del anuncio de los nuevos incentivos al cine realizados por la presidenta Claudia Sheinbaum y en entrevista para DIARIO IMAGEN; Guillermo Saldaña, director general de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, destacó que esta política refleja la voluntad política de la mandataria para fortalecer “el eje más fuerte y más importante de las industrias creativas, que es el cine”. Recordó que se trata de una industria con muchos años de historia en el país, generadora de empleos y profundamente vinculada con la cultura y la identidad nacionales.​

Saldaña subrayó que los incentivos “vienen a fortalecer las cadenas productivas, a traer mayores inversiones” y a generar más y mejores empleos, “empleos bien pagados”, aprovechando además las plataformas donde México se proyecta como destino turístico y fílmico. “Este es el verdadero México el que vamos a enseñar, no el que dicen las narrativas globales”, afirmó al insistir en que la pantalla grande puede contrarrestar las miradas estereotipadas sobre el país.​

Consultado sobre cómo lograr que el cine mexicano trascienda más allá del folclor y se consolide como una identidad global, el funcionario señaló que la clave está en “ordenando, haciendo un incentivo que trabaje bien, que genere mucha inversión, que generen grandes proyectos”. Añadió que, además de atraer grandes producciones internacionales, es fundamental “fortalecer al mismo cine mexicano para generar nuestras historias, para contar de dónde venimos y para seguir fortaleciendo nuestra soberanía narrativa”.​

Sobre el papel de los guionistas, Saldaña reconoció que una gran producción no basta si la historia no atrapa, y enfatizó que existen “historias de todos los cortes y de todos los tipos”. “Hay historias que hablan de nuestra identidad, hay historias que hablan de nuestra cultura, de nuestro país, de nuestras necesidades, de idiosincrasia como mexicanos, pero también hay estas historias que hablan de cuestiones de entretenimiento y son cines distintos”, explicó. Para el comisionado, se trata de “un mismo proceso de producción de industria, pero son cines con espíritus muy distintos, válidos los dos”.​

En cuanto a los proyectos próximos para la Ciudad de México, Saldaña adelantó “uno muy importante” con el director Todd Haynes, ya anunciado, que se titulará “De Noche” y que comenzará a rodarse en la capital aproximadamente dentro de un mes. “Es un proyecto muy grande y hay otros proyectos también muy muy grandes que vienen después del Mundial”, dijo. Recordó que la Ciudad de México será una de las sedes del Mundial 2026 y tendrá “cuatro inauguraciones del Mundial en su historia”, lo que brindará una vitrina adicional para mostrar la ciudad como destino fílmico.​

Durante la justa mundialista, apuntó, la capital no solo se volcará a “ver fútbol y apoyar a la selección mexicana”, sino que también aprovechará la plataforma global para exponer a la Ciudad de México ante el mundo. Después del torneo, adelantó, “al segundo semestre vienen cosas muy grandes” para la industria cinematográfica en la capital.​

Al hablar de su relación con la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, Saldaña comentó que se conocen desde la Ciudad de México “desde que la doctora era jefa de gobierno”, y la calificó como “una gran funcionaria pública”. Sin embargo, fue más allá al afirmar que, con el anuncio de los incentivos al cine, “Claudia la presidenta y el secretario de Hacienda ya son héroes nacionales de la industria cinematográfica”. Con esta frase, el director de la Comisión de Filmaciones sintetizó el ánimo de un sector que ve en los nuevos apoyos una oportunidad histórica para consolidar al cine mexicano como motor cultural, económico y de identidad.

