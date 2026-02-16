La contaminación no cede en el Valle de México

Contingencia ambiental

Exhorto a la población a mantenerse informada sobre la calidad del aire y a seguir las recomendaciones de salud

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantuvo este lunes la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono y el doble Hoy No Circula, tras cuatro días consecutivos con mala calidad del aire en el Valle de México. La medida busca disminuir la exposición de la población al aire contaminado y reducir las emisiones de contaminantes en la megalópolis.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, la revisión de los modelos de pronóstico meteorológico y de calidad del aire anticipa para las próximas horas condiciones que dificultan la dispersión de contaminantes.

A lo largo de este lunes, la temperatura aumentó con rapidez hasta alcanzar entre 27 y 28 grados Celsius, lo que generó un ambiente caluroso y la formación y acumulación de ozono, con una calidad del aire que osciló entre mala y muy mala.

Recomendaciones para la población

Se recuerda a la población mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

– Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

– Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

– Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

– Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

Causas de la contingencia ambiental

Víctor Hugo Páramo, Coordinador Ejecutivo de la CAMe, explicó que la contingencia ambiental que se ha presentado en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México durante los últimos días se ha dado debido a que han habido condiciones meteorológicas que han sido adversas para la dispersión de los contaminantes.

«Se esperaba que para el fin de semana, este sistema meteorológico conocido como alta presión, o sea anticiclón, se desplazara, lo cual ocurrió pero muy ligeramente y finalmente la ventilación no se mejoró lo suficiente y es por eso que ayer domingo nuevamente a las cinco de la tarde rebasamos ese valor que se establece para decretar la contingencia.», dijo.

Señaló que este año hubo una contingencia importante durante el mes de enero, un fenómeno muy inusual que no se había registrado desde el año 1999 y que demuestra que parámetros que antes se consideraban estables como las estaciones del año ahora están presentando variaciones.

«Parecería que este calentamiento no es solamente en nuestro país, es a nivel global se manifiesta en estos sistemas estables que no permiten la ventilación natural de la atmósfera, el cambio climaterio significa que estos parámetros que eran muy estables y conocidos como las estaciones del año ahora se están moviendo y pareciera que tenemos una primavera adelantada.», señaló Víctor Hugo Páramo.

¿De cuánto son las multas por circular en contingencia?

Para incentivar el respeto de los lineamientos establecidos en el Programa Hoy No Circula y el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y su Reglamento en Materia de Verificación Vehicular establecen sanciones económicas para aquellas personas que infrinjan dichos ordenamientos.

La multa por circular en día restringido es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor en 2026 es de 117.31 pesos.

Es decir, la multa va de los 2,342.6 a los 3,519.3 pesos por incumplir las restricciones de movilidad.