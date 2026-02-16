Crece a 66% la aprobación a gestión de Delfina Gómez como gobernadora del Estado de México

Estudio de Opinión Pública de Demoscopia Digital

Dos de cada tres mexiquenses avalan su desempeño al frente del gobierno estatal

Toluca, Estado de México.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, alcanzó 66.1% de aprobación ciudadana, de acuerdo con el más reciente Estudio de Opinión Pública de Demoscopia Digital, lo que confirma un respaldo sólido y mayoritario a su gestión. En términos prácticos, dos de cada tres mexiquenses avalan su desempeño al frente del gobierno estatal.

El estudio revela que 30.4% está “Muy de acuerdo” y 35.7% “De acuerdo” con el trabajo realizado por la mandataria, sumando el 66.1% de opinión favorable. Además, el manejo de los recursos públicos obtiene 64.7% de evaluación positiva: 27.8% lo califica como “Muy bueno” y 36.9% como “Bueno”.

En eficiencia gubernamental, los resultados también son contundentes: 64.8% considera que el gobierno es “Muy eficiente” o “Eficiente” en la atención de los principales problemas del estado. A ello se suma la evaluación de los programas sociales dirigidos a población vulnerable, que registran el nivel más alto de aprobación con 68.7% de opinión positiva, reflejo del fortalecimiento de apoyos directos y políticas de bienestar.

La confianza ciudadana se mantiene en márgenes sólidos: 65.7% expresa “Mucha” o “Algo de confianza” en la gestión estatal. Asimismo, 65.5% considera que el desempeño es “Mejor” o “Mucho mejor” que en administraciones anteriores, mientras que en seguridad pública se alcanza 62.5% de satisfacción, y en transparencia 62.1% reconoce un gobierno transparente o muy transparente.

Por su parte, la medición de Factométrica confirma esta tendencia al alza al ubicar la aprobación en 66%, incluso por encima del 65.6% registrado en diciembre pasado. Los programas sociales alcanzan 66.5% de opinión positiva, y la generación de empleo y el desarrollo económico superan el 64% de respaldo, consolidando un arranque de año con indicadores favorables para la administración estatal.