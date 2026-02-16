Crece a 66% la aprobación a gestión de Delfina Gómez como gobernadora del Estado de México* Destacadas, Estado de México lunes 16, Feb 2026
- Estudio de Opinión Pública de Demoscopia Digital
- Dos de cada tres mexiquenses avalan su desempeño al frente del gobierno estatal
Toluca, Estado de México.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, alcanzó 66.1% de aprobación ciudadana, de acuerdo con el más reciente Estudio de Opinión Pública de Demoscopia Digital, lo que confirma un respaldo sólido y mayoritario a su gestión. En términos prácticos, dos de cada tres mexiquenses avalan su desempeño al frente del gobierno estatal.
El estudio revela que 30.4% está “Muy de acuerdo” y 35.7% “De acuerdo” con el trabajo realizado por la mandataria, sumando el 66.1% de opinión favorable. Además, el manejo de los recursos públicos obtiene 64.7% de evaluación positiva: 27.8% lo califica como “Muy bueno” y 36.9% como “Bueno”.
En eficiencia gubernamental, los resultados también son contundentes: 64.8% considera que el gobierno es “Muy eficiente” o “Eficiente” en la atención de los principales problemas del estado. A ello se suma la evaluación de los programas sociales dirigidos a población vulnerable, que registran el nivel más alto de aprobación con 68.7% de opinión positiva, reflejo del fortalecimiento de apoyos directos y políticas de bienestar.
La confianza ciudadana se mantiene en márgenes sólidos: 65.7% expresa “Mucha” o “Algo de confianza” en la gestión estatal. Asimismo, 65.5% considera que el desempeño es “Mejor” o “Mucho mejor” que en administraciones anteriores, mientras que en seguridad pública se alcanza 62.5% de satisfacción, y en transparencia 62.1% reconoce un gobierno transparente o muy transparente.
Por su parte, la medición de Factométrica confirma esta tendencia al alza al ubicar la aprobación en 66%, incluso por encima del 65.6% registrado en diciembre pasado. Los programas sociales alcanzan 66.5% de opinión positiva, y la generación de empleo y el desarrollo económico superan el 64% de respaldo, consolidando un arranque de año con indicadores favorables para la administración estatal.