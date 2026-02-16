Edomex reconstruye Periférico Norte con mayor durabilidad y ejecución simultánea

Tecnología de última generación

El proyecto genera un estimado de dos mil empleos directos e indirectos, además se avanza hasta 800 metros de nueva carpeta por día

Naucalpan, Estado de México.– El Gobierno de Delfina Gómez Álvarez ejecuta la reconstrucción integral del Periférico Norte con el uso de tecnología de última generación que permite mayor calidad y velocidad en los trabajos sobre los 108 kilómetros de esta vialidad estratégica del Valle de México; con ello se avanza en hacer de “2026, El Año de las Obras en EdoMex”.

Israel Castañón Murillo, Director de Infraestructura Carretera de la Junta de Caminos del Estado de México, explicó que en esta obra se utilizan sistemas de control de precisión y, en algunos casos, tecnología láser, para definir carriles, cortes y transiciones de manera más uniforme para mejorar la superficie de rodamiento.

“Se está utilizando maquinaria, como podrán ver, son perfiladoras prácticamente de última generación. Estas perfiladoras permiten hacer un trabajo con mayor calidad, rapidez y precisión, lo que nos permite un avance muchísimo más rápido”, señaló el funcionario.

La reconstrucción del Periférico Norte se realiza de manera simultánea en cuatro frentes, a lo largo del trazo que va de Naucalpan a Tepotzotlán; cada uno es atendido por una empresa, lo que representa alrededor de dos mil empleos directos e indirectos.

Castañón Murillo detalló que de manera diaria se colocan entre 700 y 800 metros de nueva carpeta asfáltica, con un ritmo constante de ejecución.

El Director de Infraestructura Carretera destacó que, con el mantenimiento preventivo correspondiente y la aplicación de sellos protectores, la nueva carpeta asfáltica tendrá una vida útil aproximada de 10 años.