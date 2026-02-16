Descuentos a contribuyentes por el pronto pago de impuestos

Vehiculares, agua y predial

Toluca, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, implementa descuentos en el pago de impuestos vehiculares, agua y predial para cuidar la economía de las familias mexiquenses. Para el subsidio del 100 por ciento de la Tenencia Vehicular 2026, habrá que cubrir el pago correspondiente al refrendo antes del seis de abril.

Oscar Flores Jiménez, Secretario de Finanzas estatal, explicó que tienen derecho a este subsidio los vehículos con placas expedidas en 2021 y posteriores y 50 por ciento para las placas 2020. Los beneficios aplican para automóviles de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos (IVA incluido) de residentes mexiquenses, con placas del Estado de México, sin adeudos y con pago de refrendo 2026 (990 pesos para autos y 731 pesos para motos).

Además, puntualizó que hay beneficios también para los vehículos foráneos que quieran darse de alta en la entidad, “dando cumplimiento a la línea de política hacendaria instruida por nuestra Gobernadora, los propietarios con vehículos con placas de otra entidad, que reemplaquen en el Estado de México, pueden no pagar la tenencia 2026 y obtener la condonación total del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados”.

También para las y los mexiquenses con placas de 2021 en adelante y que cuenten con adeudos, tendrán condonación del 100 por ciento en la tenencia, refrendo y accesorios de 2024 y años anteriores al pagar sus adeudos 2025 y 2026, siempre y cuando hagan el trámite de reemplacamiento a más tardar el 31 de agosto.

Adicionalmente, al reemplacar dentro de esa fecha, los autos con placas 2020 y anteriores con adeudos, también serán beneficiados. Se les condonará el 100 por ciento de tenencia, refrendo y recargos correspondientes a 2021, 2022 y 2023, debiendo pagar únicamente las tenencias y refrendos de 2024, 2025 y 2026.

El Secretario estatal destacó los descuentos en el servicio de agua “en el Gobierno del Estado de México tenemos ya un convenio con 36 municipios y al realizar el pronto pago de los derechos por concepto del servicio del agua, los contribuyentes pueden obtener descuentos, para el mes de febrero es del seis por ciento, y para el mes de marzo será del cuatro por ciento”.

Detalló que estos porcentajes de descuento aplican en el pago de predial en 111 municipios. Asimismo, afirmó que, para este impuesto, las y los contribuyentes que han cumplido con sus pagos en tiempo y forma durante los dos años anteriores reciben un descuento adicional.