Lara Campos interpretará a Matilda, en el nuevo musical

En la producción de Alejandro Gou

Artista invitada en las funciones de marzo 15, 22, 27, 28,29 y abril 3

El teatro musical en México se prepara para recibir a Lara Campos, una de las actrices y cantantes infantiles más influyentes del momento, en uno de los montajes más esperados de los últimos años: Matilda, el nuevo musical producido por Alejandro Gou.

Lara Campos es ideal para interpretar a Matilda ya que representa creatividad, constancia y sueños hechos realidad. Con una trayectoria que integra teatro, música, televisión, shows en vivo y plataformas digitales, se posiciona como una artista completa, versátil y en constante evolución, inspirando a niñas y niños a soñar en grande y creer en su talento.

La temporada de Lara Campos en Matilda será de 6 funciones: 15, 22, 27, 28 y 29 de marzo y el 3 de abril en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México, bajo la dirección de Nick Evans, quien previamente dirigió Jesucristo Súper Estrella para la misma casa productora.

Matilda nace como un cuento del célebre autor británico Roald Dahl (1916– 1990), responsable de algunas de las historias más influyentes de la literatura infantil contemporánea, como Charlie and the Chocolate Factory, James and the Giant Peach y The Witches, todas ellas llevadas con éxito a la pantalla grande.

Para el teatro, Matilda fue adaptada por Dennis Kelly (libreto) y el reconocido músico y comediante australiano Tim Minchin, responsable de la música y las letras. El musical se estrenó en el West End de Londres en 2011 y llegó a Broadway en 2013, consolidándose como uno de los títulos más celebrados del teatro musical moderno.

Matilda es un espectáculo de gran formato, que integra tecnología de punta en iluminación, videomapping, automatización escenográfica y diseño de audio, ofreciendo una experiencia visual y emocional de alto nivel. Pensado como un musical para toda la familia, la obra combina humor, emoción y reflexión, explorando temas como la inteligencia como herramienta de superación, la literatura como refugio creativo, la construcción de familias alternas y la importancia de preservar intacto al niño interior.

Con este montaje, Alejandro Gou consolida una nueva apuesta por producciones de alto impacto en la cartelera mexicana, reuniendo talento, tecnología y una historia universal que celebra la imaginación, la valentía y el poder de los sueños.

Los boletos ya se encuentran a la venta en las taquillas del teatro y en Ticketmaster.