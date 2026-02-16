Mundial 2026: negocios en México bajo estricta vigilancia de marcas y sanciones

FIFA se hace de 344 registros de marca

La protección abarca mascotas, escudos, tipografías, imágenes del trofeo y más

Por Arturo Arellano

La fiebre mundialista ya comienza a sentirse en México, pero para restaurantes, bares, comercios deportivos y negocios locales, el entusiasmo viene acompañado de un reto: no podrán usar frases, logos ni símbolos vinculados al torneo sin autorización oficial. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó a la FIFA 344 registros de marca, blindando prácticamente todo lo relacionado con la Copa del Mundo.

La protección abarca mascotas, escudos, tipografías, imágenes del trofeo y hasta combinaciones de palabras asociadas al evento. Incluso expresiones aparentemente genéricas como “México 2026” o “México 2026, un país, una pasión” quedaron registradas por el Gobierno de México, lo que restringe su uso comercial.

El IMPI advirtió que las consecuencias de incumplir esta normativa no son menores:

-Aseguramiento de bienes.

-Clausura de locales.

-Multas de hasta 29 millones de pesos, según la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Combate al “ambush marketing”

Además, México prepara controles adicionales contra el llamado ambush marketing, práctica en la que marcas intentan aprovechar la popularidad del torneo sin ser patrocinadores oficiales. Una reforma en curso busca frenar este tipo de publicidad encubierta de manera más rápida y directa.

Para los comercios, esto significa caminar con pies de plomo. Incluso frases como “vive el mundial”, “promoción mundialista” o “fiesta del futbol” podrían ser consideradas intentos de vincularse al torneo sin autorización, lo que los colocaría en zona de riesgo.

El mensaje es contundente: la FIFA busca control absoluto sobre cualquier ingreso generado alrededor de la Copa del Mundo, y México será uno de los países donde este blindaje se aplicará con mayor rigor.

CDMX se transforma

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no será solo un espectáculo deportivo en la Ciudad de México: se proyecta como un detonador de desarrollo urbano. Con la meta de mejorar la calidad de vida de los habitantes, la capital impulsa un conjunto de obras que abarcan movilidad, seguridad, espacio público, accesibilidad y renovación de imagen urbana.

La llamada Ruta a la Copa Mundial 2026 conecta puntos estratégicos —del Aeropuerto Internacional Benito Juárez al Estadio Azteca, pasando por el Centro Histórico y Xochimilco— con un objetivo claro: que caminar, viajar y vivir la ciudad sea más fácil y seguro, antes, durante y después del torneo.

Corredores emblemáticos como Insurgentes, Eje Central y Calzada de Tlalpan tendrán nueva iluminación funcional y artística, mejorando la percepción de seguridad y embelleciendo la ciudad. Programas como “Camina Libre, Camina Segura” intervienen cruces y banquetas para dar protagonismo al peatón, mientras ciclovías y biciestacionamientos en nodos como Taxqueña y Universidad fomentan la movilidad intermodal.

Transporte público y

Cetram más ordenados

El reto de mover a miles de personas se atiende con proyectos como la Línea 14 del Trolebús, nuevas subestaciones eléctricas y mejoras operativas. Los CETRAM de Taxqueña, Universidad y Huipulco se consolidan como nodos de transferencia más claros y seguros, reduciendo el caos cotidiano.

La Calzada de Tlalpan, camino hacia el Estadio Azteca, se transforma con el Parque Elevado Tlaxcoaque–Chabacano, pasos a desnivel y la ciclovía “La Gran Tenochtitlan”, convirtiendo el trayecto en una experiencia urbana conectada y accesible.

La capital también apuesta por fachadas renovadas, arte urbano y recuperación de espacios como la Glorieta de Insurgentes. La accesibilidad universal es prioridad: banquetas continuas, señalética clara y servicios como baños públicos buscan garantizar recorridos sin barreras para personas con discapacidad, adultos mayores y familias.

El Mundial dejará huella en los barrios con la rehabilitación de 100 canchas de fútbol, parques comunitarios y proyectos como Yolotl Anáhuac y el Parque “Chespirito”. Además, se refuerza la infraestructura hídrica con pozos, colectores y sistemas pluviales, junto con la recuperación de embarcaderos en Cuemanco y Nativitas, preservando el patrimonio de Xochimilco.