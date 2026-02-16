Llegada de sargazo en el Caribe mexicano repuntará de cara a la Semana Santa

Síntoma de desequilibrios globales

Se desplaza una masa colosal de 280,097 toneladas de alga marina hacia costas quintanarroenses

El Caribe mexicano se vende al mundo como un paraíso, pero cada año la naturaleza nos recuerda que la belleza no está garantizada. El arribo masivo de sargazo no es solo un problema estético: es un síntoma de desequilibrios globales que se manifiestan en nuestras costas.

La alerta de la Secretaría de Marina (Semar) sobre un incremento del 75% en la presencia de sargazo en Quintana Roo para Semana Santa 2026 debería leerse como un llamado urgente a la acción colectiva. No basta con desplegar barreras y barcos; necesitamos asumir que el turismo, la economía y la salud ambiental están entrelazados en una crisis que exige prevención y corresponsabilidad.

La Semar reportó que en el Atlántico Central Occidental se desplaza una masa colosal de 280,097 toneladas de sargazo, con trayectoria hacia el Caribe mexicano.

Proyecciones científicas estiman que en 2026 podrían acumularse hasta 4.5 millones de toneladas en el Atlántico y el Caribe, una cifra récord que supera los registros de años anteriores.

El fenómeno está vinculado al Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, una franja de algas flotantes que se extiende desde África hasta el Caribe y que ha crecido de manera sostenida desde 2011, mientras el tradicional mar de los Sargazos disminuye su biomasa.

El enorme impacto turístico y económico

Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel son los puntos más vulnerables. En temporadas anteriores, la acumulación de algas en descomposición provocó caídas históricas en la ocupación hotelera y pérdidas millonarias para prestadores de servicios turísticos.

En 2025, la Riviera Maya enfrentó la peor llegada de sargazo jamás registrada, con 37.5 millones de toneladas métricas flotando en el Atlántico, lo que generó una crisis ambiental y turística sin precedentes.

Para 2026, el reto es doble: mantener playas limpias justo en la temporada alta de Semana Santa y garantizar condiciones óptimas para la llegada de turistas internacionales durante el Mundial de Futbol.

Estrategia de contención

La Semar ha desplegado un operativo sin precedentes:

– 16 unidades de superficie, un buque oceánico, 11 buques costeros y 4 sargaceras anfibias.

– 9,500 metros de barreras de contención, con planes de añadir otros 6,000 en coordinación con el Gobierno de Quintana Roo.

– Capacidad de recolección de hasta 250 toneladas diarias, reforzada con brigadas locales y apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente.

Estas medidas buscan blindar la economía turística y preservar el ecosistema, aunque expertos advierten que la lucha contra el sargazo debe ser permanente y no solo estacional.

Más allá de las playas: un gran desafío global

El sargazo no es un problema exclusivo de México. Su proliferación está asociada a:

– Aumento de nutrientes en el océano por descargas de ríos como el Amazonas.

– Cambio climático, que altera corrientes y temperaturas marinas.

– Deforestación y agricultura intensiva, que incrementan el flujo de fertilizantes hacia el mar.

Esto convierte al Caribe mexicano en un laboratorio de resiliencia: lo que aquí se haga puede servir de modelo para otras regiones afectadas.

El sargazo es más que un visitante incómodo: es un recordatorio de que la relación entre humanidad y naturaleza está en tensión. Quintana Roo enfrenta un reto monumental en 2026, justo cuando el turismo internacional pondrá sus ojos en México por el Mundial. La pregunta no es si podremos limpiar las playas a tiempo, sino si seremos capaces de transformar esta crisis en una oportunidad para repensar nuestro modelo de desarrollo costero.