Nueva sala de Hemodiálisis en Hospital de Tlatelolco del IMSS aumentará a 2, 592 sesiones al mes

Atención especializada para 360 pacientes

Este espacio cuenta con 36 sillones, que incluyen dos para pacientes infectocontagiosos

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, puso en marcha el Servicio Médico Integral de Hemodiálisis Interna en el Anexo de Extensión Hospitalaria (AEHo) Tlatelolco, con una inversión de 19.9 millones de pesos y una capacidad de 36 sillones para realizar 2 mil 592 sesiones al mes y brindar atención especializada, segura y oportuna a derechohabientes con enfermedad renal crónica.

Acompañado por la representante del IMSS en Ciudad de México Norte, Patricia Soto Márquez, recordó que el inmueble fue habilitado en septiembre de 2021, junto con la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para atender la emergencia por COVID-19. Tras diversos procesos de adecuación, el espacio fue reconvertido en un área de hemodiálisis.

“Estamos buscando que en el IMSS dejemos de depender de subrogados y tener nuestra propia capacidad para llevar a cabo este procedimiento de sustitución de la función renal. Y como pueden ver, aquí empieza desde el número uno y son hasta 36 espacios”, afirmó.

Antes de esta apertura, la zona norte de la Ciudad de México disponía únicamente del servicio en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 48, con 10 sillones y 720 sesiones mensuales. Con el AEHo Tlatelolco, el IMSS incrementa su capacidad a 36 sillones —dos para pacientes infectocontagiosos—, 2 mil 592 sesiones mensuales en tres turnos y una atención estimada de hasta 360 pacientes al mes.

Durante el recorrido, el director general constató la infraestructura y los estándares sanitarios implementados, que incluyeron obra civil integral, adecuaciones eléctricas, sistema de aire acondicionado, red de gases medicinales, instalaciones hidráulicas y sanitarias, así como recubrimientos con materiales antibacterianos.

El servicio dispone de insumos especializados, entre ellos dializadores, soluciones concentradas, bicarbonato de sodio, líneas arteriales y venosas, fístulas, catéteres y diverso material médico, a fin de garantizar la continuidad y seguridad del tratamiento.

La operación contempla una plantilla de 108 trabajadores de la salud: 16 médicos, 66 enfermeras y enfermeros, y 26 personas de otras categorías.

Zoé Robledo afirmó que el IMSS mantiene acciones de prevención de enfermedades como la insuficiencia renal; no obstante, subrayó la importancia de contar con infraestructura y personal suficientes cuando el tratamiento lo requiere.

Con la puesta en marcha del Servicio de Hemodiálisis Interna en el AEHo Tlatelolco, el IMSS fortalece su infraestructura médica y refrenda su compromiso de ofrecer atención integral, segura y oportuna a quienes viven con enfermedad renal crónica.