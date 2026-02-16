Distribuye ISSSTE más de 16 mil préstamos personales en susexta asignación del año

Contribución al bienestar financiero de trabajadores

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, informa que en la sexta asignación del Programa Anual de Préstamos Personales 2026 se distribuyeron 16 mil 842 créditos, para todos aquellos que cumplieron los requisitos establecidos.

La distribución por tipo de préstamo personal fue de la siguiente manera: 5 mil 769 préstamos ordinarios; 811 préstamos exclusivos para pensionados; 7 mil 217 préstamos especiales; y 3 mil 045 préstamos conmemorativos.

Para iniciar la inscripción, las y los participantes deberán ingresar al portal https://asissste.issste.gob.mx/, seleccionar la pestaña “Económicas” y darle clic a la opción “Registro para asignación”.

Es importante destacar que todos los trámites que realiza el ISSSTE son totalmente gratuitos y sin intermediarios, por lo que los procedimientos son de manera personal.

El ISSSTE, encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, contribuye al bienestar financiero de las personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas, a través del otorgamiento de estos préstamos.