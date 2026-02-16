Tres Récord Guinness proyectarán a México como destino turístico: Sectur

Mundial Social 2026

Chiapas será sede del evento Guinness World Record: “La imagen más grande de una playera formada por personas”

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que el próximo 27 de febrero el estado de Chiapas será sede del evento Guinness World Record: “La imagen más grande de una playera formada por personas”, una iniciativa que convocará a miles de participantes para conformar una figura monumental y establecer una nueva marca mundial.

Subrayó que esta actividad se enmarca en las acciones estratégicas del Gobierno de México como parte del Mundial Social rumbo a la Copa del Mundo 2026, con el objetivo de que la máxima justa deportiva sea una experiencia incluyente y accesible, que trascienda las canchas para convertirse en una plataforma de cohesión social, promoción cultural y posicionamiento turístico para todas y todos en el país.

“Este Récord Guinness es uno de los tres que tendremos con miras al Mundial. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos pidió impulsar acciones que aprovechen esta gran ventana de promoción turística que tendrá México en 2026”, subrayó.

Adicionalmente, explicó que se tendrán otros dos Récords; uno en Ciudad de México, en donde se buscará romper la marca de “La clase de futbol más grande del mundo”, evento que se realizará el domingo 14 de marzo en la Plaza de la Constitución; así como «El Mural de Futbol más grande», a ejecutarse en Baja California, el 30 de mayo.

Acompañada del secretario de Turismo de Chiapas, Segundo Guillén Gordillo, en las instalaciones de Punto México de la Secretaría de Turismo, explicó que, junto con la aplicación Conoce México y la estrategia Fiestas México, estos récords buscan posicionar a las entidades federativas en el panorama internacional, fortalecer la identidad nacional y motivar a las y los visitantes a recorrer el país antes, durante y después del Mundial.

Por su parte, el secretario de Turismo estatal, Segundo Guillén Gordillo, agradeció el respaldo del Gobierno de México y destacó que el evento posicionará a Chiapas en una vitrina internacional sin precedentes, al tiempo que refrenda al turismo como una palanca de desarrollo social que integra a comunidades, ejidos y pueblos; asimismo, invitó a participar este 27 de febrero y ser testigos del Récord que se busca romper.

“Para nosotros, hablar de turismo es hablar de desarrollo social. Nuestra aspiración es convertirnos en el destino más importante de México en el segmento de naturaleza, y hacia allá está enfocada nuestra estrategia. Chiapas es un estado seguro y los vamos a recibir como en casa”, expresó.

La titular de Sectur señaló que este evento busca hacer historia al promover la unidad, la participación ciudadana y el orgullo colectivo, en línea con la visión del Mundial Social; asimismo, explicó que la realización de estos récords en distintas entidades permitirá posicionar a México en el panorama mundial y dar visibilidad a diversos destinos, iniciando en Chiapas este 27 de febrero con la convocatoria a miles de jóvenes para conformar la camiseta más grande.

Asimismo, destacó que Chiapas vive un momento turístico relevante, con más de 4.5 millones de visitantes en 2025, especialmente en el segmento de naturaleza y ecoturismo, y adelantó que se trabaja para concretar el primer vuelo internacional directo hacia la entidad, lo que fortalecerá su conectividad de cara al Mundial.

“No solo esperamos más visitantes durante el Mundial; existen estudios que muestran que muchos regresan al año siguiente a los lugares que descubrieron. Por eso esta es una gran ventana de oportunidad para todo México”, enfatizó.

Por su parte, la enlace y representante comercial de Guinness World Records, Ingrid Paola Rodríguez Borja, reconoció el impulso del Gobierno de México para utilizar este tipo de iniciativas como herramientas de promoción turística nacional e internacional.

“No se trata solamente de superar una marca anterior. Se trata de una expresión visual de identidad, unión, pasión y hospitalidad de México. Esta imagen monumental no es solo una camiseta; es un símbolo del país diciéndole al mundo: bienvenidos al Mundial, esta es su casa”, concluyó.