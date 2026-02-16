Impulsa Alliance presentó su Agenda 2026 y fortalece liderazgo femenino en el sector energético

Con enfoque territorial

En el marco de la reciente reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación que obliga a los centros de trabajo a capacitar en materia de prevención de violencia contra la mujer, Impulsa Alliance presentó su Plan de Trabajo Trimestral 2026, con una agenda estratégica que articula liderazgo femenino, cumplimiento normativo y acción territorial en el sector energético.

Durante la comida–rueda de prensa con medios especializados, Janette Olivares, fundadora de Impulsa Alliance, destacó que la agenda 2026 no es sólo una propuesta simbólica, sino una plataforma de acción estructurada.

«La reforma obliga a capacitar; nuestra agenda busca preparar, articular y acompañar al sector energético en esta nueva etapa de responsabilidad institucional», agregó.

Estructura nacional con impacto regional

La agenda 2026 contempla 20 puntos de encuentro territoriales y eventos insignia alineados al ODS 5, con presencia activa en:

Aguascalientes – Janette Rodríguez Directora de la Cámara México-EU/CEO DIA1

CDMX – Mercedes Sánchez – Business Manager en Pifusa

CDMX- Adara Zavala – HSE manager Lukoil

Tijuana – Baja California – Alitzel Osuna Encargada Senior eServices

Ciudad del Carmen y Campeche – Belén Medina Comercial Cofli Tube Fittings México

Villahermosa, Tabasco – Yeri Castillo CEO Smarfiscal

Veracruz – Paola Verde – Gerente Corporativa de Comunicación de nuvoil

En el caso de Veracruz, se anunció la participación activa de nuvoil, representada por Paola Verde, como parte del fortalecimiento de las acciones regionales vinculadas a cultura organizacional, comunicación estratégica y prevención en entornos laborales.

Asimismo, el próximo 19 de febrero se llevará a cabo en Tabasco la campaña ‘Héroes que donan vida’, una jornada dedonación de sangre con convocatoria estimada de 500 personas y respaldo institucional en materia de salud.

Respaldo institucional

La Mtra. Olga Paulín, Titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación de la Secretaría se Energía (SENER), participó con la

ponencia ‘El papel de las alianzas público-sociales en la agenda 2026’, y destacó la importancia de la coordinación entre instituciones y sociedad organizada para fortalecer entornos laborales seguros e incluyentes.

Próxima actividad clave: 8M

Como parte de la agenda inmediata, Impulsa Alliance anunció su participación activa el próximo 8 de marzo, con una iniciativa enfocada en liderazgo femenino en el sector energético, cumplimiento normativo y fortalecimiento territorial.

«Para nosotras, el 8M no es un acto simbólico, es un punto de acción», señaló la Comisión.