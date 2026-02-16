Profeco anuncia lineamientos para venta de boletos de eventos masivos

Para evitar irregularidades en la venta de boletos para conciertos masivos, Iván Escalante Ruiz, procurador Federal del Consumidor, dio a conocer que próximamente se presentarán los lineamientos para regular estos eventos, en los cuales se señala que se deberá informar de manera clara la fecha, lugar, horarios y artistas según el tipo de concierto, con al menos 24 horas de anticipación a la primera venta de los boletos.

De igual manera, se tendrá que publicar el mapa o plano del evento con las secciones que lo integran y el número de asientos disponibles; monto total de los precios a pagar por sección (no podrá incrementar al realizar la compra) y en caso de cancelación, indicar las vías de devolución de la cantidad pagada.

En su participación en la conferencia Mañanera del Pueblo, que encabeza la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señaló que como parte de estos lineamientos, los proveedores no podrán aplicar una preselección de servicios complementarios, cualquier servicio adicional deberá ser opcional.

Asimismo, con 24 horas previas al inicio del concierto se tendrá que avisar si hay modificaciones a las condiciones o características del evento previamente publicadas.

En información actualizada del caso de la venta de boletos para los conciertos que ofrecerá la agrupación BTS en México, sobre el Procedimiento por Infracción a la Ley (PIL) contra Ticketmaster, el procurador expuso que el pasado 11 de febrero esta empresa respondió a la notificación que se le hizo, por lo que conforme al procedimiento tiene hasta el 17 de febrero para presentar alegatos.

Mencionó que después de ese plazo, la Profeco cuenta con 15 días hábiles para emitir la resolución administrativa, y después de analizar los alegatos se determinará si existe algún ajuste en el monto de la multa.

Respecto de las plataformas de reventa de boletos como StubHub y Viagogo indicó que ya se tuvo comunicación con ellas, por lo que “se les notificó formalmente el exhorto”, agregó.

En el caso de Helloticket, comentó que se cuenta con un domicilio de la oficina de representación en territorio nacional y en esta semana se le notificará físicamente para iniciar el Procedimiento por Infracción a la Ley.

Quién es Quién en el Envío de Dinero

Otro de los temas que el servidor público presentó en la conferencia fue lo relacionado con el Quién es Quién en el Envío de Dinero, donde destacó que en el ejercicio de envío de 400 dólares que se llevó a cabo en la calculadora de esta herramienta, con precios y tipo de cambio observados el 12 de febrero, en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia, Financiera para el Bienestar (Finabien) se mantiene como la mejor opción para quienes mandan dinero de Estados Unidos a México, al pagar $7,023.11 pesos.

Por el contrario, la remesadora que pagó menos fue Ria Money Transfer al dar $6,641.70 pesos.

En envío en efectivo, Pangea Money Transfer es la empresa que entregó más, ya que dio $7,080.00 pesos, y Worldremit fue la que pagó menos, $6,669.77 pesos.

Quién es Quién en los Precios de Combustibles

En cuanto a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, Escalante Ruiz resaltó el cumplimiento nacional del 93.2% de las estaciones de servicio, al mantener el precio del litro de gasolina regular por debajo de $24 pesos. El precio promedio nacional del litro de combustible regular, al 10 de febrero, fue de $23.56 pesos.

“Es decir, 12 mil 057 gasolineras venden el litro de este combustible por debajo del precio señalado”, subrayó.

Para identificar el precio de cada una de las estaciones de servicio en el país, invitó a las y los consumidores a consultar el mapa virtual, https://alertas.gob.mx/estaciones/.

Agregó que, del 2 al 8 de febrero, el precio más justo estuvo en Grupo Gasolinero Huehuetoca, de grupo Pemex, en Veracruz, Veracruz, en $23.19 pesos por litro. El precio más caro fue de $24.99 pesos, en Petromax, de Petro Seven, en Saltillo, Coahuila.

Quién es Quién en Primera Necesidad

Respecto al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), Iván Escalante Ruiz recordó que se trata de un acuerdo voluntario entre el Gobierno Federal y el sector empresarial y que el precio de los 24 productos que integran esta canasta no debe ser mayor a $910 pesos.

Así, dijo, con precios vigentes en el país del 2 al 6 de febrero, Chedraui en Durango, Durango, registró el precio más bajo de $773.92 pesos; y el más alto, de $936.30 pesos, se detectó en Bodega Aurrera Aeropuerto, en Chihuahua, Chihuahua.

La información sobre el levantamiento de precios en tres ciudades, que en esta ocasión se llevó a cabo en alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México; San Luis Potosí, San Luis Potosí; y Villahermosa, Tabasco, se puede consultar en el siguiente link https://qqph.profeco.gob.mx/storage/attachment/primeran/2026/QQPPRIMERAN_021626.pdf.