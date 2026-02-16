Escándalos fabricados

Aunque Pese. Salvador Martínez G.

La pasada semana se caracterizó por escándalos fabricados por actores políticos de dudosa verticalidad en sus trayectorias en la administración pública, pero que en inicio lograron su objetivo de llamar la atención, tanto en sus ataques bien direccionados y perturbadores, como en sus personales defensas a su actuación.

En todos los casos, tres específicamente, sus promotores no lograron salir incólumes y han sido más las críticas y dudas surgidas a sus acciones en los mismos escándalos o a lo largo de sus trayectorias en la administración y su vida pública, que los beneficios que esperaban obtener.

El primer caso de referencia es el libro de Julio Scherer Ibarra denominado Ni venganza ni perdón, que antes de estar en las librerías ya circulaba en digital en todos los portales políticos y de comunicadores, justo para promover el escándalo, más que su difusión como un texto de reflexión y ejercicio periodístico, profesión de Jorge Fernández Menéndez, como su coautor.

Claros objetivos del hijo de Julio Scherer García: primero, autopresentarse como el más impoluto de los colaboradores de AMLO, amigo leal y agradecido; segundo, atacar sin reales elementos de prueba, a todos aquellos con los que no comulgó, sea Jesús Ramírez Cuevas, Alejandro Gertz Manero, Adán Augusto López Hernández y Manuel Bartlett Díaz; tercero demostrar que él siempre cumplió a cabalidad, aunque haya estado en medio de dudosa actuación en su trayectoria como jurista o funcionario.

El resultado no ha sido tan positivo para los autores, como ellos seguramente supusieron. la inconsistencia de “sus denuncias” no permite armar casos judiciales, apenas revelar los conflictos y diferencias que en todo grupo político o de gobierno se dan, más movidos por las ambiciones personales que por ideologías o programas de fondo. Esa es la triste realidad.

Otro de los escándalos relevantes de la semana fue el protagonizado por Marx Arriaga, al rechazar ser cesado como director general de Materiales Educativos de la SEP. Pretende ligar su desempleo a un cambio en la política educativa del país, en especial, al sentido de los Libros de Texto Gratuito, cosa ya desmentida por la presidenta Sheinbaum.

No obstante ello, Arriaga ya arma, con algunos grupos magisteriales, comités de defensa de la Nueva Escuela Mexicana cuando no está amenazada, pero sí es posible que con ello pretenda ocultar señalamientos en su contra como pedir moches a los sueldos de sus colaboradores y subordinados, al tiempo.

El tercer escándalo fue el protagonizado por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, en hechos de violencia que nunca deben ocurrir, vengan de donde vengan. Ella acusa a la diputada Diana Sánchez Barrios del zafarrancho del viernes en las calles de San Cosme, en el que varios resultaron golpeados, entre ellos, la propia Rojo de la Vega.

Acusaciones mutuas de Rojo de la Vega y Sánchez Barrios sólo confunden sobre los vergonzosos hechos que debieran ser esclarecidos por la Fiscalía de Justicia capitalina tras la denuncia presentada por la alcaldesa. Veremos en qué acaba este conflicto.

Total, que la fabricación de escándalos no parece ser lo más conveniente para ninguna de las partes, todos resultan embarrados.

Susurros

La presencia de Salma Hayek, actriz veracruzana de fama mundial, dio realce a la presentación, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, del Plan Integral de Apoyo al Cine Nacional, mediante el cual se exentará hasta del 30 por ciento del Impuesto Sobre la Renta a las producciones con al menos 70 por ciento de proveeduría nacional y se ampliará a un mínimo de 14 días la exhibición en salas de cines de las películas mexicanas.

En definitiva, éste es un buen proyecto para impulsar el cine mexicano y ha sido bien recibido por personas actoras, directoras y productoras. Se espera que en breve se logre dar mayor presencia aquí y en el exterior a las películas mexicanas de mayor calidad. Así sea.

