¿Los delitos revelados por Scherer en su libro se deben castigar o no?

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó ayer que ignorará y no leerá el nuevo libro de Julio Scherer Jr, al que le pronosticó un fracaso editorial, que a lo más que llegará, dijo, será a tener cierto impacto en X (antes twitter).

“No lo he leído ni lo voy a leer porque la crítica y la autocrítica siempre son importantes, siempre, pero nosotros somos parte de un movimiento de transformación y aunque la crítica y la autocrítica se valga, siempre hay que ser consecuente, siempre, porque uno no está aquí por el poder, no nos impuso nadie más que el pueblo.

“… este movimiento (el de la 4T) requiere ser consecuente; no veo, de lo que he leído en los medios, cuál es la fuente que usa para ciertas denuncias que hace y luego -no por nada-, pero con quién se escribe también y la consecuencia de ello también en términos de un movimiento de transformación”, reflexionó.

Lo que hace Claudia Sheinbaum con toda esta disertación y desdén hacia el libro de Scherer es pretender sortear jurídica, histórica y políticamente las gravísimas acusaciones que hace el ex jefe del Jurídico de AMLO a través de su libro que termina siendo una larga entrevista de casi 400 páginas, llena de testimoniales, con el periodista Jorge Fernández Menéndez.

Lo que Julio revela en su libro no es una autocrítica como pretende verlo la Presidenta, sino una serie de denuncias y acusaciones políticas y penales que van desde Andrés Manuel López Obrador a sus colaboradores Jesús Ramírez y Manuel Bartlett y otros muchos.

La afirmación de que el entonces vocero y jefe de prensa presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, fue quien introdujo al despacho de AMLO a Sergio Carmona Angulo, el llamado Rey del Huachicol, y que fue desde entonces y por instrucciones del mandatario que éste se vinculó con Mario Delgado, quien era en ese momento presidente de Morena, y que en esa alianza se generó dinero ilegal para las campañas electorales, requiere de la apertura de un expediente por parte de la Fiscalía General de la República.

Otros que deberían promover al menos una Comisión de la Verdad sobre lo que narra Scherer en su libro son los senadores y diputados del PAN, PRI y MC desde el Congreso.

Scherer Ibarra, muy cuestionado

En este punto habría que recordar que Julio Scherer Ibarra fue a su vez denunciado ante la Fiscalía General, encabezada entonces por Alejandro Gertz Manero, por supuestamente utilizar una serie de despachos para, desde el Jurídico de Presidencia, gestionar grandes juicios contra empresas.

El expediente abierto en su contra indicaba que Scherer era contactado por esos despachos de amigos suyos, quienes le proponían tramitar grandes juicios empresariales mediante moches de decenas, cientos de millones de pesos, que él a su vez los exponía ante el entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, quien se encargaba de tramitar fallos favorables para esos empresarios.

Todo ello quedó dentro de un gran expediente judicial en manos de Gertz Manero y que fue base del libro Traición en Palacio, escrito por el periodista Hernán Gómez Bruera.

Este asunto fue diferido en tribunales y quedó pronto en el olvido luego de que Julio Scherer Ibarra dejó el jurídico de AMLO.

Sheinbaum refutará por vía diplomática el asilo de Karime

Mientras en México, el ex gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, batalla judicialmente contra una serie de procesos que lo mantienen en la cárcel, su ex esposa Karime Macías logró estos días el asilo político en Reino Unido.

La decisión de la justicia y gobierno inglés no gustó a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su mañanera de ayer advirtió que buscará que este asilo sea revertido.

“No estamos a favor, evidentemente, y vamos a reaccionar frente a ello”, adelantó.

La ex esposa de Duarte es acusada por un supuesto fraude de más de 112.2 millones de pesos en el DIF de Veracruz, a través de contratos simulados con factureras, y enfrenta además otra orden de aprehensión en su contra por una presunta defraudación fiscal de otros 2 millones 437 mil 635 pesos.

Sheinbaum Pardo no quiere que se le acuse de encabezar un gobierno que tiene asilados políticos en otros países. Es decir: un gobierno represor. No apegado a la Ley.

¡Vaya sainete!

Lo menos que mostró Claudia Sheinbaum -ante el teatro de Marx Arriaga y su atrincheramiento en la SEP-, fue una debilidad extrema.

Para no pocos fue inconcebible que la Presidenta de la República y su secretario de Educación, no pudieran desalojar al director de Materiales Educativos de sus oficinas.

Menos se entiende que previamente se le haya ofrecido la embajada de México en Costa Rica y que él la hubiera rechazado.

El absurdo fue que la Presidenta haya querido establecer un diálogo con el inconforme:

“Él siempre tiene el espacio jurídico porque todos tienen derechos laborales… yo pienso que se va a resolver y no hay que entrar ahí en un conflicto que usen ahí todo mundo para hacer de esto algo muy grande, entonces pues es el diálogo, siempre vamos a buscar dialogar y encontrar soluciones”, explicó Sheinbaum.

Finalmente, Arriaga se salió ayer cuando él quiso hacerlo.

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa /

e-mail: rvizcainoa@gmail.com